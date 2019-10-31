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Ось це фігури: Оля Полякова з донькою Машею блиснули формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.10.2019 - 13:27
Ось це фігури: Оля Полякова з донькою Машею блиснули формами в бікіні
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова також зняла серію відео з відпочинку

Оля Полякова дійсно вразила своїх шанувальників новими фото з донькою Машею. Нагадаємо, що на даний момент українська виконавиця відпочиває в Італії, а саме - на острові Сицилія. При цьому раніше Полякова розсекретила справжню причину відвідин Італії - співачка записалася на кулінарні курси. І тепер кожен день показує підписникам, як готується і навчається у італійських шеф-кухарів.

На своїй сторінці в мережі instagram Полякова поділилася свіжим оновленням. Як стало відомо, до своєї зіркової мами в Італію також прилетіла 14-річна Маша Полякова. Мама з донькою разом скупалися у басейні, а також в джакузі. Більш того, українська "Королева ночі" опублікувала фото, на якому позує разом з Машею у відкритих бікіні!

"Моя приїхала", - прокоментувала знімок Ольга.

Ось це фігури: Оля Полякова з донькою Машею блиснули формами в бікіні

Оля Полякова з донькою Машею в купальниках (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Крім того, Полякова також зняла серію відео, в яких показала деталі відпочинку.

Так, на опублікованих відео Полякова з донькою ніжаться в джакузі. Продовження вечора завершилося смачним частуванням - традиційною італійською піцою, яку для них приготував італійський шеф. Полякова навіть зазначила, що вона у раю, позуючи з піцою і келихом вина. Відповідне відео було опубліковано на каналі youtube/Glam Wish.

Оля Полякова з донькою Машею насолоджуються відпочинком в Італії

Нагадаємо, раніше Оля Полякова вразила визнанням про першу шлюбну нічні. Співачка розповіла, що вони з чоловіком примудрилися посваритися.

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