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Відомий китайський грурт підірвав мережу знятим у Києві кліпом

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.05.2019 - 17:35
Відомий китайський грурт підірвав мережу знятим у Києві кліпом
Група WayV (фото: instagram.com/wayvofficial)

Менше ніж за добу відео набрало більше 2 млн переглядів

Відео: Take Off/ YouTube-канал SMTOWN

Популярний китайський бойбенд WayV, який добре відомий в країнах Азії, представив кліп на головну пісню свого альбому під назвою Take Off. Зйомки відео проходили в Україні, в Києві. Оцінити кліп можна на YouTube-каналі SMTOWN.

Так, в кліпі можна побачити кілька добре знайомих киянам локацій. Наприклад, недобудований Подільсько-Воскресенський міст, паркінг біля ТЦ "Україна", частина вулиці Сагайдачного в центрі міста і ангар з літаком, виробництва українського авіазаводу "Атонова".

Всього за добу ролик встиг зібрати понад 2,2 млн переглядів, буквально підірвавши мережу, і заслужив чимало схвальних відгуків.

Відомий китайський грурт підірвав мережу знятим у Києві кліпом

Учасник WayV на тлі українського літака (фото: instagram.com/wayvofficial)

Варто відзначити, що WayV досить молодий колектив і утворився тільки в цьому році. Але це не завадило хлопцям вже заробити величезну популярність на батьківщині.

Гурт складається з семи учасників. Музиканти виступають у жанрах кей-поп і хіп-хоп. Їх дебют стався 17 січня з міні-альбомом The Vision.

Варто відзначити, що в четвер, 9 травня, відбулася і презентація нового міні-альбому колективу під однойменною назвою Take Off. Буквально відразу після релізу платівка зайняла перше місце на iTunes в 26 країнах світу.

Нагадаємо, що в січні французька співачка і актриса Ванесса Параді представила кліп на пісню Kiev, знятий в столиці України.

Крім того, переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай також зняла відеокліп, запис якого відбувся у Києві.

До речі, американський співак Олівер Трі наприкінці грудня минулого року представив видовищний відеокліп, знятий у київському спальному районі.

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