Ще один поп-виконавець із США зняв кліп у Києві

Oliver Tree - Hurt ( відео: Youtube)

Київ стає популярним місцем зйомок у західних виконавців. Так, 7 грудня 2018 року ще один музикант - Олівер Три, випустив свій другий кліп на пісню «Hurt» з його дебютного альбому «Ugly is Beautiful». Зйомки кліпу він провів в столиці України. Кліп дуже швидко набув популярності і за п'ять днів набрав вже більше 700 тисяч переглядів на Youtube.

Одним з режисерів виступив сам музикант-початківець. Також відомо, що у створенні кліпу брала участь українська компанія 2332 Films.

Локаціями для музичного кліпу стали спальні райони міста і Рибальський міст.

Кадр з кліпу Оривера Три - Hurt (скріншот: РБК-Україна)

Oliver Tree - 25-річний музикант з Каліфорнії, США, який виступає в жанрах інді-поп і хіп-хоп. У 2017 році він підписав контракт з Atlantic Records.

Це не перший музичний кліп, знятий в столиці, закордонними виконавцями. Нещодавно кліпи з Києва випустили американська співачка Майлі Сайрус і група Bring Me The Horizon.

Ми нещодавно писали про те, знаменита американська співачка і актриса Майлі Сайрус випустила нову відеороботу, зняту в Києві. Зірка представила кліп на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який також був знятий в столиці України.

Відомо також, що популярна рок-група Bring Me The Horizon презентувала яскравий кліп для нової пісні "MANTRA", ролик якої також був відзнятий в Києві.

Крім того ми писали про те, що подивитися українцям по телевізору в новорічну ніч.

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