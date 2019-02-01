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Bassa Sababa: Переможниця Євробачення 2018 зняла кліп у Києві

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2019 - 10:16
Bassa Sababa: Переможниця Євробачення 2018 зняла кліп у Києві
Фото: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

Співачка з Ізраїлю в якості декорацій до відео вибрала київську бібліотеку

Netta - "Bassa Sababa"/Youtube

Ізраїльська співачка Нетта Барзілай випустила кліп, зйомки якого в грудні проходили в Києві. Пісня, під назвою Bassa Sababa вийшла такою ж запальною, як і Toy, з якої дівчина перемогла на конкурсі Євробачення-2018.
Кліп знято у вигляді комп'ютерної гри, а сама Нетта відіграє роль головного персонажа.

Bassa Sababa: Переможниця Євробачення 2018 зняла кліп у Києві

Фото: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

У ролику співачка використовувала класичні елементи комп'ютерних ігор в жанрі платформер. На початку кліпу Нетта виїжджає з порталу у вигляді своєї величезної голови на бульварі Вернадського, а потім їде на рожевій машині по Дарницькому мосту, по якому, до речі, раніше мчала під час зйомок свого кліпу та співачка Майлі Сайрус. Крім того, у ролику показано інтер'єри бібліотеки ім. Вернадського. За весь кліп співачка змінила кілька епатажних сценічних костюмів і навіть постала в образі рожевого насорога.

Bassa Sababa: Переможниця Євробачення 2018 зняла кліп у КиєвіФото: Нетта Барзілай (instagram.com/nettabarzi)

Нагадаємо, що нещодавно ще один поп-співак, на цей раз з Америки, представив яскравий відеокліп, знятий у серед київських спальних районів.

Відомо також, що популярна рок-група Bring Me The Horizon презентувала яскравий кліп для нової пісні "MANTRA", ролик якої також був відзнятий в Києві.

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