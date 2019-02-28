Ми зустрілися в Києві: Ванесса Параді записала ліричне відео

Відео: Vanessa Paradis — Kiev (Youtube.com)

Французька актриса і співачка Ванесса Параді, колишня дружина Джонні Деппа, опублікувала на Youtube ліричне відео на композицію Kiev, зняте в декількох локаціях української столиці.

За сюжетом кліпу Ванесса йде засніженим темним лісом і співає про історію кохання, яка трапилася з нею в Києві. Вона віддається спогадам про палкі поцілунки коханого і його обіймах, які вже залишилися в минулому, однак, вона все ще сподівається на зустріч з ним у зимовому Києві.

В кінці кліпу співачка опиняється на галявині, звідки відкривається широка панорама на українську столицю і Києво-Печерську Лавру.

Переклад пісні Kiev:

Засніжений Київ,

В небі

Згорілі поцілунки.

Невже так далеко завтрашній день?

На губах Києва

Досі залишився смак

Цього солодкого місяця,

Невже так далеко твої руки?

Доведеться пролетіти над собою,

Навчитися зберігати мрії

До приходу ночі,

Щоб ми зустрілися в Києві.

Жар Києва,

Холодить тепло

Строкатими ночами.

Невже вже настав завтрашній ранок?

Діви Києва,

Поїзди, що спішать

З вікнами, покритими інеєм.

Невже все-таки кінець?

Доведеться пролетіти над собою,

Навчитися зберігати мрії

До приходу ночі,

Щоб ми зустрілися в Києві.

Доведеться пролетіти над собою,

Навчитися зберігати мрії

До приходу ночі,

Щоб ми зустрілися в Києві.

Варто відзначити, що Ванесса Параді одна з перших світових знаменитостей, яка для зйомок відео вибрала не міські пейзажі з висотками та інженерні споруди в українській столиці, а природу, нехай навіть зимову.

Так недавно, ізраїльська співачка Нетта Барзілай, переможниця Євробачення 2018 року, випустила кліп, зйомки якого проходили в Києві. Локаціями в її відео стали Дарницький міст, бібліотека ім.Вернадського і спальні райони столиці.

Ще один поп-співак, на цей раз з Америки, представив яскравий відеокліп, знятий серед київських спальних районів.

Крім того, популярна рок-група Bring Me The Horizon презентувала яскравий кліп до пісні "MANTRA", ролик якої також був відзнятий в Києві.