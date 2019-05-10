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Известная китайская группа взорвала сеть снятым в Киеве клипом

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2019 - 17:35
Известная китайская группа взорвала сеть снятым в Киеве клипом
Группа WayV (фото: instagram.com/wayvofficial)

Меньше чем за сутки видео набрало более 2 млн просмотров

Видео: Take Off/ YouTube-канал SMTOWN

Популярный китайский бойбэнд WayV, который хорошо известен в странах Азии, представил клип на заглавную песню своего альбома под названием Take Off. Съемки видео проходили в Украине, в Киеве. Оценить клип можно на YouTube-канале SMTOWN.

Так, в клипе можно увидеть несколько хорошо знакомым киевлянам локаций. Например, недостроенный Подольско-Воскресенский мост, паркинг возле ТЦ "Украина", часть улицы Сагайдачного в центре города и ангар с самолетом, производства украинского авиазавода "Атонова".

Всего за сутки ролик успел собрать более 2,2 млн просмотров, буквально взорвал сеть, и заслужил немало одобрительных отзывов.

Известная китайская группа взорвала сеть снятым в Киеве клипом

Участник WayV на фоне украинского самолета (фото: instagram.com/wayvofficial)

Стоит отметить, что WayV достаточно молодой коллектив и образовался только в этом году. Но это не помешало ребятам уже заработать огромную популярность на родине.

 Группа состоит из семи участников. Музыканты выступают в жанрах кей-поп и хип-хоп. Их дебют музыкантов произошел 17 января с  мини-альбомом The Vision.

Стоит отметить, что в четверг, 9 мая, прошла и презентация нового  мини-альбома коллектива под одноименным названием Take Off. Буквально сразу после  релиза пластинка заняла первое место на iTunes в 26 странах мира.

Напомним, что в январе французская певица и актриса Ванесса Паради представила клип на песню Kiev, снятый в столице Украины.

Кроме того, победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай также сняла видеоклип, запись которого состоялась в Киеве.

Кстати, американский певец Оливер Три в конце декабря прошлого года представил зрелищный  видеоклип, снятый в киевском спальном районе.

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