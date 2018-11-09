"Время и Стекло" представили новий трек та lyric video

Відео: YouTube/Час і Скло
Популярна українська група "Время и Стекло" випустили новий трек "Песня про лицо" у стилі edm trap music – перший сингл з майбутнього альбому гурту, вихід якого запланований на 2019 рік. Аудіозапис нового треку вони опублікували на своєму YouTube-каналі.
Трек насичений зухвалими бітами в поєднанні з потужними неординарними фарбами. Основний посил пісні – це знайти своє обличчя.
А ось і сам текст пісні:
Эус Деус Double Trouble
Мчится красный, в нем два хулигана.
Одна длинноногая икона стиля.
А другой - икона музыки, в машине шпилит.
Время и Стекло, Время, Время и Стекло.
А в машине шпилит группа - Время и Стекло.
Главное, чтобы свое лицо ты нашел.
Когда бросят этот трек в ноги на танцпол.
А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.
Так, что...
Припев:
Каждый сам себе свое что-то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.
Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.
Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой всё!
***
Мама-ма-мастер, наколи мне масти.
Что бы все от зависти открыли свои пасти.
Коли тату кольщик, коло-колокольчик.
Все мои заценят этот звонкий прикольчик.
Я закрою партаки новым модным шмотом.
Руки в брюки, а на ноги джорданы в полете.
Virtual Reality VR VR
А у меня, с*ка, не маленький.
PR PR
А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.
Так, что...
Припев:
Каждый сам себе свое что то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.
Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.
Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!
Та-та-та-танцуй... ой...
Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.
Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!
Новий хіт від групи викликав захоплену реакцію в мережі.
"Ой, все! Я залипнула на цій пісні", - написала одна з фанаток.
"У цьому кліпі як ніби занурився в комп'ютерну гру", - пише інша.
"Новенький хіт осені", - додає прихильниця групи.
Скріншот коментарів з кліпу (фото: YouTube/Час і Скло)
Переважно трек зайшов шанувальникам, але були й обурені новою піснею фанати. Багатьом не сподобався мат в тексті.
"Єдине, що не подобається, що є мат", - написала фанатка.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим образом, перефарбувавшись в брюнетку.
Також солістка групи "Время и Стекло" влаштувала перевірку чоловікові у своєму DoDo Vlog.
Додамо, Надя Дорофєєва знялася в романтичній комедії "Я, Ти, Він, Вона". Нещодавно вийшов трейлер до цього фільму.
Відео: РБК-Україна