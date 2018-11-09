"Время и Стекло" представили новий трек та lyric video

Відео: YouTube/Час і Скло

Популярна українська група "Время и Стекло" випустили новий трек "Песня про лицо" у стилі edm trap music – перший сингл з майбутнього альбому гурту, вихід якого запланований на 2019 рік. Аудіозапис нового треку вони опублікували на своєму YouTube-каналі.

Трек насичений зухвалими бітами в поєднанні з потужними неординарними фарбами. Основний посил пісні – це знайти своє обличчя.

А ось і сам текст пісні:

Эус Деус Double Trouble

Мчится красный, в нем два хулигана.

Одна длинноногая икона стиля.

А другой - икона музыки, в машине шпилит.

Время и Стекло, Время, Время и Стекло.

А в машине шпилит группа - Время и Стекло.

Главное, чтобы свое лицо ты нашел.

Когда бросят этот трек в ноги на танцпол.

А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что...

Припев:

Каждый сам себе свое что-то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой всё!

***

Мама-ма-мастер, наколи мне масти.

Что бы все от зависти открыли свои пасти.

Коли тату кольщик, коло-колокольчик.

Все мои заценят этот звонкий прикольчик.

Я закрою партаки новым модным шмотом.

Руки в брюки, а на ноги джорданы в полете.

Virtual Reality VR VR

А у меня, с*ка, не маленький.

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А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что...

Припев:

Каждый сам себе свое что то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!

Та-та-та-танцуй... ой...

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!

Новий хіт від групи викликав захоплену реакцію в мережі.

"Ой, все! Я залипнула на цій пісні", - написала одна з фанаток.

"У цьому кліпі як ніби занурився в комп'ютерну гру", - пише інша.

"Новенький хіт осені", - додає прихильниця групи.

Скріншот коментарів з кліпу (фото: YouTube/Час і Скло)

Переважно трек зайшов шанувальникам, але були й обурені новою піснею фанати. Багатьом не сподобався мат в тексті.

"Єдине, що не подобається, що є мат", - написала фанатка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим образом, перефарбувавшись в брюнетку.

Також солістка групи "Время и Стекло" влаштувала перевірку чоловікові у своєму DoDo Vlog.

Додамо, Надя Дорофєєва знялася в романтичній комедії "Я, Ти, Він, Вона". Нещодавно вийшов трейлер до цього фільму.

Відео: РБК-Україна