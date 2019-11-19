Приголомшливий вид: Катя Осадча зважилася на "експеримент" з глибоким декольте

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча продовжує показувати деталі вечірнього образу

Катя Осадча не перестає захоплювати шанувальників однією зі своїх недавніх ефектних появ на шоу Танці з зірками 2019. Під час недавнього, вже 13-го прямого ефіру ведучою стала Катя Осадча. Зазначимо, що постійними ведучими проекту є Юрій Горбунов та Тіна Кароль. Ведучі балкона від ефіру до ефіру змінюються. Однак під час 13-го ефіру до глядачів не змогла вийти Тіна Кароль. І причина - значима. 18 листопада синові тіни Кароль Веніаміну виповнилося 11 років. Як відомо, хлопчик на даний момент навчається і живе в Лондоні. До нього й полетіла зіркова мама. Так що прямий ефір Танців замість неї вела Осадча.

Перед камерами незмінна ведуча програми "Світське життя" блищала в розкішній вечірній сукні з довгим шлейфом. Плаття чорного кольору також додатково декороване блискітками. Крім того, наряд телеведучої додатково прикрашений високим розрізом до середини стегна і екстремально глибоким декольте. Зазначимо, що для образу Катерини це досить незвична глибина вирізу. Однак телеведуча точно не прогадала.

Ефектна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Довершують образ прикраси у вигляді срібної довгої підвіски на шиї, а також чорні сережки. Волосся випрямлене і акуратно укладене за плечі.

“Гарного всім та продуктивного тижня. "Це мій вихідний понеділок" :) А завтра вже навала зйомок. Буду ділитися подробицями, що вам цікаво дізнатися про те, що відбувається по той бік камери?" - пише Осадча.

Ефектна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Звичайно ж, шанувальники Катерини не змогли обійти стороною її нові кадри і поспішили залишити свої захоплені відгуки:

"Сукня ваша вчорашня просто бомба!"

“Красуня, як завжди. Дуже люблю Ваші look'и"

"Краса - велика сила!"

“Раді знову бачіті Вас ведучою "Танці з зірками"! Блискуче виглядаєте"

“Мої привітання і захоплення! Ви - не просто розумниця!Ви - велика розумниця!"

"Сукня шик і блиск!"

"Неймовірно гарна сукня!"

"Катя а плаття взагалі супер з таким розрізом"

"Просто шик,не вистачає тільки капелюшки"

"Просто приголомшливий вигляд"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зворушливо привітала сина з днем народження.