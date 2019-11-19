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Приголомшливий вид: Катя Осадча зважилася на "експеримент" з глибоким декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.11.2019 - 11:22
Приголомшливий вид: Катя Осадча зважилася на "експеримент" з глибоким декольте
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча продовжує показувати деталі вечірнього образу

Катя Осадча не перестає захоплювати шанувальників однією зі своїх недавніх ефектних появ на шоу Танці з зірками 2019. Під час недавнього, вже 13-го прямого ефіру ведучою стала Катя Осадча. Зазначимо, що постійними ведучими проекту є Юрій Горбунов та Тіна Кароль. Ведучі балкона від ефіру до ефіру змінюються. Однак під час 13-го ефіру до глядачів не змогла вийти Тіна Кароль. І причина - значима. 18 листопада синові тіни Кароль Веніаміну виповнилося 11 років. Як відомо, хлопчик на даний момент навчається і живе в Лондоні. До нього й полетіла зіркова мама. Так що прямий ефір Танців замість неї вела Осадча.

Перед камерами незмінна ведуча програми "Світське життя" блищала в розкішній вечірній сукні з довгим шлейфом. Плаття чорного кольору також додатково декороване блискітками. Крім того, наряд телеведучої додатково прикрашений високим розрізом до середини стегна і екстремально глибоким декольте. Зазначимо, що для образу Катерини це досить незвична глибина вирізу. Однак телеведуча точно не прогадала.

Приголомшливий вид: Катя Осадча зважилася на &quot;експеримент&quot; з глибоким декольте

Приголомшливий вид: Катя Осадча зважилася на &quot;експеримент&quot; з глибоким декольте

Ефектна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Довершують образ прикраси у вигляді срібної довгої підвіски на шиї, а також чорні сережки. Волосся випрямлене і акуратно укладене за плечі.

“Гарного всім та продуктивного тижня. "Це мій вихідний понеділок" :) А завтра вже навала зйомок. Буду ділитися подробицями, що вам цікаво дізнатися про те, що відбувається по той бік камери?" - пише Осадча.

Приголомшливий вид: Катя Осадча зважилася на &quot;експеримент&quot; з глибоким декольте

Ефектна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Звичайно ж, шанувальники Катерини не змогли обійти стороною її нові кадри і поспішили залишити свої захоплені відгуки:

  • "Сукня ваша вчорашня просто бомба!"
  • “Красуня, як завжди. Дуже люблю Ваші look'и"
  • "Краса - велика сила!"
  • “Раді знову бачіті Вас ведучою "Танці з зірками"! Блискуче виглядаєте"
  • “Мої привітання і захоплення! Ви - не просто розумниця!Ви - велика розумниця!"
  • "Сукня шик і блиск!"
  • "Неймовірно гарна сукня!"
  • "Катя а плаття взагалі супер з таким розрізом"
  • "Просто шик,не вистачає тільки капелюшки"
  • "Просто приголомшливий вигляд"

Приголомшливий вид: Катя Осадча зважилася на &quot;експеримент&quot; з глибоким декольте

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зворушливо привітала сина з днем народження.

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