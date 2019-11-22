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"В очах любов": Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.11.2019 - 09:43
"В очах любов": Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото з коханим
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка поділилася рідкісним фото з цивільним чоловіком

Лілія Подкопаєва зовсім недавно стала мамою втретє - олімпійська чемпіонка 19 вересня народила донечку. Ім'я дитини вона поки що не розкриває, однак із задоволенням ділиться з шанувальниками знімками з малятком. До речі, спортсменка вже встигла повернути собі прекрасну форму і захоплює стрункою фігурою! Разом з цивільним чоловіком Ігорем Дубинським вони живуть в США разом з дітьми Лілії від попереднього шлюбу - Вадимом і Кароліною. Проте на новому фото в своєму Instagram у неї стоїть геолокація Київ.

Судячи з усього, сімейство на час приїхало в Україну. Лілія поділилася ніжним фото з коханим, наповненим романтикою і тремтливістю. Закохані зображені у верхньому одязі, вони зворушливо притискаються один до одного, при цьому екс-гімнастка тримає в руках величезний букет білих троянд.

"Він полетів, але обіцяв повернутися!!!" - підписала кадр Подкопаєва.

&quot;В очах любов&quot;: Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото з коханим

Фото: Ігор Дубинський і Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники спорсменки поспішили залишити розчулені відгуки під таким чарівним фото.

  • Дуже красива пара, у очах любов
  • Гарні
  • Позитив
  • Щастя, любові, удачі, натхнення, хороших відносин вам!
  • Це ЛЮБОВ!!! Щастя вам!
  • Як я рада улюблена
  • Класні
  • На цьому фото багато щастя. Дуже приємно дивитися
  • Ура! З приїздом
  • Ви такі милі і щирі

&quot;В очах любов&quot;: Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото з коханим

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше в лосинах і обтягує майці Лілія Подкопаєва захопила формами в спортзалі. Спортсменка вперше після народження доньки прийшла на тренування.

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Новини України Лилия Подкопаеваспортсменка
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