"Івасик на мене більше схожий": Осадча показала архівне дитяче фото та вибачилася перед Горбуновим

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучлї пропонують і Горбунову опублікувати своє дитяче фото — для порівняння

Катя Осадча викликала розчулення і захоплення у шанувальників, показавши в мережі instagram свою "усміхнену" дитячу фотографію. При цьому наголошується, що на опублікованому знімку маленькій Осадчій всього близько трьох років.

"Мені не більше трьох років", — пише Осадча.

Телеведуча також підкреслила, що з самого дитинства любила фотографуватися. Тому дуже добре пам'ятає той момент — передчуття свята — коли вона ходила з батьками в ательє.

"Дуже добре пам'ятаю цей трикотажний костюм і передчуття свята, коли ми ходили в фотоательє".

Катя Осадча в дитинстві (фото: instagram.com/kosadcha)

Крім того, ведуча зазначила, що зараз її синочок Іван (народився 18 лютого 2017 року) дуже схожий на неї, коли вона була маленькою. Жартома Осадча навіть вибачилася перед Горбуновим за те, що син більше схожий на неї.

"Зараз Івасик такий же кучерявий і з щілиною між передніми зубами. Юра, вибач, але зараз Івасик на мене більше схожий", — підсумувала Катя Осадча.

До речі, раніше Осадча та Горбунов порадували шанувальників яскравими осіннім фото.

Юрій Горбунов на прогулянці з сином Іваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники ведучої "Світського життя" поспішили залишити захоплені відгуки під її постом.

"Очаровашка", — пише mayskaya73.

"Красотулька! У мене теж є така фотка!" — ділиться shiktextile.

"Це правда! Івасик схожий на тебе і Іллю", — зазначає emma.s.h.i, маючи на увазі старшого сина Осадчої від першого шлюбу.

"Він же хлопчик! А хлопчики частіше схожі на маму. На тата також схожі — внутрішнє", — посміхається wurkotka.

"Завтра Горбунов виставить своє дитяче фото, і запитає — то на кого більше схожий? Гарненька мама — гарненькі діти", — розчулюється larisaoleinik.

"Катрусю, потрібно дівчинку, яка буде схожа на тата! І тоді буде все чесно", — сміється allochkaa68.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше зоряна Катя Осадча блиснула в дуже елегантному платті на світському прийомі на честь чергової річниці заснування Турецької Республіки.

Цікаво, що до цього Осадча показалася у абсолютно протилежному образі — без макіяжу та зачіски, в щоденній сукні за 1700 грн.

Зіркова пара Юрій Горбунов та Катя Осадча (відео: РБК-Україна)