Ірина Білик про ЛГБТ-спільноту: "Як я можу не підтримувати кращих друзів?"

Нещодавно Ірина Білик дала інтерв'ю Lite РБК-Україна, в якому розповіла про флірт, хайпи і вихованні синів.

Крім того, співачка, яка в травні презентувала кліп "Не ховай очей" про ЛГБТ-спільноту, в черговий раз підтвердила, що вона підтримує представників нетрадционной орієнтації.

У розмові з нашим журналістом Ірина наголосила, що не може не бути на боці частини своїх друзів, зокрема з шоу-бізнесу, які є геями чи лесбійками. Саме тому зірка вирішила випустити відеороботу на дану тему. Пізніше її приклад наслідували колеги як в Україні, так і за кордоном.

"Ну, по-перше, у кожного є своя думка з цього приводу: хто поділяє цей рух, хтось не поділяє. У моїй компанії багато представників ЛБГТ. Тому як я можу не підтримувати кращих друзів?! Ніяких суперечок з цього питання не було, і я бачила, що після того, як я підтримала хлопців зі спільноти ЛГБТ, ще кілька моїх колег в Україні та за її межами також випустили кліпи на подібну тему. Я думаю, що кожен з тих, хто дивиться відео, слухає наші інтерв'ю може для себе зрозуміти, чому ми це робимо", - розповіла Білик.

Ірина Білик (фото: прес-служба)

Також Ірина зазначила, що дуже символічно було випустити кліп "Не ховай очей" у день боротьби з гомофобією:

"Хочу також нагадати, що дуже багато молодих людей, а немолодих тим більше, що дійсно в тему. Вони дивляться і розуміють, що ми теж поруч з ними, адже вони не самотні і в радості, і в своїх проблемах, ця практика є у всьому світі. Тому мені здалося, що рішення випустити кліп саме в день боротьби з гомофобією в підтримку ЛГБТ буде дуже правильним".

Нагадаємо, раніше Ірина Білик випустила кліп у стилі шансон про загадкове Леоніда.

Також Білик розповіла про зустрічі з НЛО.

Перед цим повідомлялося, що Ірина обзавелася квартирою в Одесі.

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