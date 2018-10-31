"За каждым из нас следят": Ирина Билык рассказала о встречах с НЛО

Фото: коллаж РБК-Украина

Звезда отметила, что в жизни часто сталкивается c паранормальными явлениями

Накануне Хэллоуина, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, известная украинская певица Ирина Билык призналась, что верит в паранормальные явления. Кроме того, звезда отметила, что в жизни часто с ними сталкивается.

"Паранормальные явления со мной случаются почти каждый месяц. Два раза в жизни я видела НЛО. Верю, что за каждым из нас следят, но вот кто? Безумно хочется узнать!" – цитирует певицу ее пресс-служба.

Также Билык рассказала, чего очень боится высоты.

"Даже небольшое возвышение приводит меня в ужас", – рассказала она.

Также певица рассказала, что если бы ей пришлось перевоплотиться в какого-то сказочного персонажа, то это была бы золотая антилопа.

"Ведь она копытом могла выбивать деньги. Такой навык, думаю, хочет иметь каждый", – отметила Ирина.

Ранее сообщалось, что знаменитая певица Ирина Билык поделилась в социальной сети фотоснимками с отдыха. На фото она запечатлена в лесу в компании экс-супруга Димы Коляденко и певицы, с которой она дружит – Натальи Могилевской.

Перед этим сообщалось, что Ирина Билык обзавелась квартирой в Одессе.

Также мы писали о том, что украинцев поразил внешний вид Ирины Билык, которая присутствовала 7 октября на седьмом эфире шоу "Танцы со звездами".

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Видео: РБК-Украина