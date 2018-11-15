Ирина Билык об ЛГБТ-сообществе: "Как я могу не поддерживать лучших друзей?"

Не так давно Ирина Билык дала интервью Lite РБК-Україна, в котором рассказала о флирте, хайпе и воспитании сыновей.

Кроме того, певица, которая в мае презентовала клип "Не ховай очей" об ЛГБТ-сообществе, в очередной раз подтвердила, что она поддерживает представителей нетрадционной ориентации.

В разговоре с нашим журналистом Ирина подчеркнула, что не может не быть на стороне части своих друзей, в частности из шоу-бизнеса, которые являются геями или лесбиянками. Именно поэтому звезда решила выпустить видеоработу на данную тему. Позже ее примеру последовали коллеги как в Украине, так и за рубежом.

"Ну, во-первых, у каждого есть свое мнение по этому поводу: кто-то разделяет это движение, кто-то не разделяет. В моей компании много представителей ЛБГТ. Поэтому как я могу не поддерживать лучших друзей?! Никаких споров по этому вопросу не было, и я видела, что после того, как я поддержала ребят из сообщества ЛГБТ, еще несколько моих коллег в Украине и за пределами также выпустили клипы на подобную тему. Я думаю, что каждый из тех, кто смотрит видео, слушает наши интервью может для себя понять, почему мы это делаем", - рассказала Билык.

Ирина Билык (фото: пресс-служба)

Также Ирина отметила, что очень символично было выпустить клип "Не ховай очей" в день борьбы с гомофобией:

"Хочу также напомнить, что очень много молодых людей, а немолодых тем более, которые действительно в теме. Они смотрят и понимают, что мы тоже рядом с ними, ведь они не одиноки и в своей радости, и в своих проблемах, эта практика есть во всем мире. Поэтому мне показалось, что решение выпустить клип именно в день борьбы с гомофобией в поддержку ЛГБТ будет очень правильным".

Напомним, ранее Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном Леониде.

Также Билык рассказала о встречах с НЛО.

Перед этим сообщалось, что Ирина обзавелась квартирой в Одессе.

Самые яркие новички украинского шоу-бизнеса (видео: STYLER.rbc.ua)