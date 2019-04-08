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Все складно: Катя Осадча відверто висловилася про заняття спортом

Lite » Краса 08.04.2019 - 19:29
Все складно: Катя Осадча відверто висловилася про заняття спортом
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча безуспішно намагалася займатися йогою

Катя Осадча, на відміну від інших зірок українського шоу-бізнесу, практично ніколи і не публікує у своїх соцмережах фото або відео тренувань в залі, на природі або де-небудь ще. Як з'ясувалося, іменита українська телеведуча зі спортом на "ви". У неї немає особливого бажання катувати себе в залі. А за ідеальні форми в 35років Осадча дякує природі і батькам. Про це ведуча розповіла в інтерв'ю виданню jetsetter.ua.

Так, Осадча сміється, мовляв, зі спортом у неї все набагато складніше, ніж з усім іншим.

"Немає ні сили, ні часу, ні бажання на регулярні заняття спортом. На даний момент я вдячна батькам, природі і, поки що, віку за те, що серйозних проблем з фігурою у мене немає", - зазначає Осадча.

Осадча також зізналася, що практично постійно намагається мотивувати себе на регулярні походи в басейн. Але плаванням їй вдається займатися тільки влітку, та й то в домашньому басейні або в річці.

Катя Осадча

Струнка Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Також телеведуча відзначила, що один час намагалася налаштується на йогу, але "надовго її не вистачило". І про це Осадча дуже шкодує.

На даний момент у неї один "спорт" – її робота.

"Під час зйомок я пробігаю на підборах не один кілометр. Тому майже 14 років це залишається моїм  незмінним тренуванням", - підсумувала Осадча.

Катя Осадча

Кращий відпочинок для Осадчої - спокійні прогулянки (фото: instagram.com/kosadcha)

Також телеведуча розповіла, що ж їй допомагає в житті боротися зі стресами. І правила прості – сон і домашня обстановка.

Так, Катя Осадча та Юрій Горбунов живуть за містом, тому влітку вона може доглядати за рослинами. Це її заспокоює. Ще один "релаксант" – гра на фортепіано (Осадча закінчила музичну школу). Нещодавно вона навіть перевезла свій дитячий рояль. І це, за словами ведучої, відмінно допомагає переключитися з робочого ритму.

"Взагалі, для мене найкращий відпочинок – спокійні вихідні вдома, ігри з дитиною і прогулянки на свіжому повітрі", - каже Осадча.

Нагадаємо, що Осадча та Горбунов виховують синочка Івана, якому виповнилося вже два роки. Не так давно Катя Осадча поділилася зворушливим фото з 2-річним сином.

Нагадаємо, раніше "прекрасна перлина" Осадча підкорила оригінальним образом на Голосі країни 9.

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