Сумно і боляче: Катя Осадча висловилася про пожежу в Нотр-Дам де Парі

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча сподівається, що вдасться відновити собор

Пожежу в Нотр-Дам де Парі вдалося зупинити. Однко вогонь знищив шпиль собору. Також завалився дах. Світові зірки поспішають передати співчуття французам. Адже трагедія, яка трапилася з собором цієї ночі, - це трагедія культурної спадщини всього світу. Катя Осадча також поспішила залишити свої коментарі та роздуми з приводу пожежі.

Українська телеведуча дуже вірить і сподівається, що французька влада і реставратори зможуть відновити втрачені частини собору Нотр-Дам де Парі.

"Не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче", - пише Катя Осадча.

Телеведуча також згадала, що зовсім недавно в інтерв'ю згадувала про Париж, куди ще підлітком відправилася вчитися і підкорювати світову столицю моди. Нагадаємо, що кар'єра Осадчої починалася в якості моделі.

Осадча зазначила, що завжди любила Париж за те, що він роками залишається незмінним... І раптом, пожежа в Соборі Паризької Богоматері!

"Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось, на католицьке Різдво була на службі. А в дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... здавалося, що листівочний вид з набережної напроти на Нотр-Дам - вічний, так було 800 років до нас і буде ще стількі ж, як мінімум", - зворушила мережа Осадча.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки про трагедію:

Катюша! Вспомнила наше проживание в Париже в твои 16... на этом фото ты как тогда... очень жаль Нотр Дам... очень...

Это большая трагедия!

Зверху напевне видніше, дай Бог, щоб змогли врятувати не частину, в Все!

Дай Бог Це Св'яте Місце відновлять!

По последним новостям,один из пожарников сообщил,что структура Нотр Дама спасена,следующие полтора часа будут решающими,ну и конечно, что все реликвии спасены, они целы!

Очень жаль!

Человечество стало оздобленным и делает что-то не так! Шедевры так просто не горят, тем более, такое намоленное место, люди должны задуматься!

Я не верю своим глазам, вчера я была там. Я восхищалась, приковалась к стенам и колонам, а сегодня этот СОБОР в огне!

Плачу весь вечір!

Так, Катю, хочеться вірити, що обійшлося без людських жертв та буде змога відновити цю визначну споруду. Скільки болю!

Нагадаємо, Джамала зворушила роздумами про трагедію Нотр-Дам де Парі: Як легко втратити! Співачка відвідувала столицю Франції рівно чотири роки тому.