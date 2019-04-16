Сумно і боляче: Катя Осадча висловилася про пожежу в Нотр-Дам де Парі

Осадча сподівається, що вдасться відновити собор
Пожежу в Нотр-Дам де Парі вдалося зупинити. Однко вогонь знищив шпиль собору. Також завалився дах. Світові зірки поспішають передати співчуття французам. Адже трагедія, яка трапилася з собором цієї ночі, - це трагедія культурної спадщини всього світу. Катя Осадча також поспішила залишити свої коментарі та роздуми з приводу пожежі.
Українська телеведуча дуже вірить і сподівається, що французька влада і реставратори зможуть відновити втрачені частини собору Нотр-Дам де Парі.
"Не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче", - пише Катя Осадча.
Телеведуча також згадала, що зовсім недавно в інтерв'ю згадувала про Париж, куди ще підлітком відправилася вчитися і підкорювати світову столицю моди. Нагадаємо, що кар'єра Осадчої починалася в якості моделі.
Осадча зазначила, що завжди любила Париж за те, що він роками залишається незмінним... І раптом, пожежа в Соборі Паризької Богоматері!
"Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось, на католицьке Різдво була на службі. А в дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... здавалося, що листівочний вид з набережної напроти на Нотр-Дам - вічний, так було 800 років до нас і буде ще стількі ж, як мінімум", - зворушила мережа Осадча.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки про трагедію:
Нагадаємо, Джамала зворушила роздумами про трагедію Нотр-Дам де Парі: Як легко втратити! Співачка відвідувала столицю Франції рівно чотири роки тому.