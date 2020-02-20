Instagram vs Реальність: топ-7 зірок, які "попалися" на надмірному фотошопі

Мадонна, Кріс Дженнер, Дженіфер Лопес... Всіх цих знаменитостей об'єднує прагнення до популярності і бажання бути кращою версією себе. Щоб виглядати молодше, красивіше і стрункіше, вони готові на все. Години роботи в спортзалі, відвідування косметологів, корекція зовнішності у пластичних хірургів... І останній штрих – обробка фото. А потім в соцмережах прихильники бачать ідеальну картинку, вічно юні лиця і стрункі фігури. Але часом цей «обман зору» раптово розкривається...

Мадонна

61-річна зірка вперто не здається рокам. Поп-королева активно гастролює, заводить молодих коханців, а в своєму мікроблозі демонструє чудеса гнучкості і спокусливі селфі з гладкою шкірою. Шанувальникам залишається тільки порадіти (а часом – позаздрити) такому розкладу. Але періодично в мережі з'являються шокуючі фото з «різко» пристарілою Мадонною. Один з найяскравіших прикладів – для журналу Interview.

Мадонна робить все, щоб здаватися молодою (фото: колаж в матеріалі peopletalk.ru; instagram.com/madonna)

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі у свої 55 виглядає розкішно: молодий овал обличчя, струнка фігура, сяючі очі... Принаймні, такою ми бачимо її на рекламних кампаніях, глянцевих обкладинках і на фото в особистому мікроблозі. На них вона дійсно виглядає відмінно. На противагу знімку папараці, що нещодавно гуляв в мережі. На фото Моніка виглядає вельми змарнілою і далеко не такою свіжою.

Моніка для глянцю і на фото від папараці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel; прінтскрін monicabellucci.italia)

Міранда Керр

Одна з найбільш знаменитих «ангелів» з сімейства Victoria's Secret завжди могла похвалитися відмінними зовнішніми даними. Але навіть їй якось захотілося стати ще краще. Кілька років тому дівчина потрапила в неприємну історію, коли опублікувала у своєму мікроблозі 2 однакових фото з тією різницею, що на одному у неї була істотно тонша талія. Пізніше Міранда зробила заяву для обурених фанатів, що вона нібито взяла фото з інтернету і навіть не підозрювала, що воно оброблене.

Мирнада не втрималася і "захудила" себе (фото: колаж в матеріалі peopletalk.ru)

Кайлі Дженнер

Юна мільярдерка відома своїми розкішними формами. Дівчина в кожному образі прагне підкреслити видатні сідниці і груди. Тим більше здивування у прихильників викликали кадри, де наймолодша з сімейства Кардашьян-Дженнер з'явилася з вельми «плоским» рельєфом. Висновок про захоплення «Фотошопом» напрошується сам собою.

Кайлі з'явилася без своїх знаменитих сідниць (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кім Кардашьян

Не нехтує обробкою фото і старша сестра Кайлі – Кім Кардашьян. 39-річна знаменитість так часто з'являлася в мережі з нереально вузькою талією і бездоганно гладенькими сідницями, а після – з шокуючими реальними знімками до обробки, що багато шанувальників навіть не намагаються дізнатися правду. Просто люблять Кім такою, як вона є, і милуються «ідеальною фігурою.

Кім також не без гріха (фото: колажі в матеріалі peopletalk.ru)

Кріс Дженнер

Ну і ще трохи про сімейство Кардашьян. 64-річна Кріс Дженер активно веде свої соцмережі. Усюди на фото вона з'являється з такою гладкою шкірою, що часом її можна прийняти за ще одну сестру, а не за главу сімейства. Але проблиски реальності торкнулися і її. Один з найбільш явних прикладів гуляв по мережі не так давно. На фото Кріс позує з відомим кухарем Гордоном Рамзі.

Кріс також попалася (фото: колаж в матеріалі peopletalk.ru)

Дженніфер Лопес

50-річна співачка звикла до захоплених відгуків про свою нев'янучу красу. І вона їх цілком заслуговує! На знімках папарацці вона виглядає не менш привабливо, ніж на сцені. Але часом в її миркоблозі з'являються кадри, де вона, що називається, на себе не схожа. Особливо часто з нереальними параметрами і пропорціями співачку можна побачити на рекламних кампаніях.

На деяких фото Джей Ло не впізнати (фото: instagram.com/jlo; прінтскрін jlo.iggi.army)