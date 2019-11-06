Королева епатажу: 61-річна Мадонна шокувала відвертим відео з голими грудьми

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Співачка підготувала новий гарячий контент

Мадонна завжди вміла епатувати публіку. І головними її інструментами з молодості були не тільки вокальні дані та артистичні здібності, але і тіло. Вона ніколи не боялася оголюватися заради мистецтва, слави і популярності. І це не змінилося досі. 61-річна співачка постійно публікує провокаційні ролики з концертів і репетицій, де показує себе практично голою. А сьогодні підготувала нове гаряче відео.

Мадонна в новому ролику (відео: instagram.com/madonna)

Вона показала кілька хвилин у гримерці перед концертом. Зірка лежить, закинувши голову, поки їй роблять макіяж. І щоб не втрачати час, «розминає зв'язки», як вона висловилася в підписі. При цьому Мадонна ритмічно піднімає руками груди у відвертому мереживній білизні, і намагається правильно дихати, склавши губи трубочкою. Ролик вийшов дуже відвертим, навіть незважаючи на те, що фоловери зірки звикли до витівок нестаріючої королеви поп-сцени. «Вокальні розминки», – написала Мадонна, а шанувальники почали бурхливо обговорювати нове відео, називаючи співачку «королевою» і «першою завжди».

Мадонна не збирається старіти (фото: instagram.com/madonna)

Нагадаємо, в цьому році Мадонна представила новий альбом «Madame X», і тепер зайнята гастрольною діяльністю. Упор в своїх образах вона, як і раніше, робить на сексуальність і розкутість. Що і підтверджують її пости в мікроблозі. Нещодавно Мадонна також опублікувала провокаційне відео, де стоїть на сцені не колінах, тримаючи між ніг фотографію.

Мадонна, як і раніше, сексуальна (фото: instagram.com/madonna)

Але між роликами з сексуальним підтекстом з'являються і суто традиційні для кожної мами захоплені пости з дітьми. Співачка обожнює демонструвати їх таланти, а також показувати, як вони весело проводять час.