Instagram vs Реальность: топ-7 звезд, которые "попались" на чрезмерном фотошопе

Мадонна, Крис Дженнер, Дженифер Лопес… Всех этих знаменитостей объединяет стремление к популярности и желание быть лучшей версией себя. Чтобы выглядеть моложе, красивее и стройнее, они готовы на все. Часы работы в спортзале, посещение косметологов, коррекция внешности у специалистов… И последний штрих – обработка фото. А затем в соцсетях поклонники видят идеальную картинку, вечно юные лица и стройные фигуры. Но порой этот «обман зрения» внезапно раскрывается...

Мадонна

61-летняя звезда упорно не сдается годам. Поп-королева вовсю гастролирует, заводит молодых любовников, а в своем микроблоге демонстрирует чудеса гибкости и соблазнительные селфи с гладкой кожей. Поклонникам остается только порадоваться (а порой – позавидовать) такому раскладу. Но периодически в сети появляются шокирующие фото с «резко» постаревшее Мадонной. Один из самых ярких примеров – для журнала Interview.

Мадонна делает все, чтобы казаться молодой (фото: коллаж в материале peopletalk.ru; instagram.com/madonna)

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи в свои 55 выглядит роскошно: молодой овал лица, стройная фигура, сияющие глаза… По крайней мере, такой мы видим на рекламных кампаниях, глянцевых обложках и на фото в ее личном микроблоге. На них она действительно выглядит отлично. В противовес снимку папарацци, что недавно гулял в сети. На фото Моника выглядит весьма осунувшейся и далеко не такой свежей.

Моника для глянца и на фото от папарацци (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel; принтскрин monicabellucci.italia)

Миранда Керр

Одна из самых знаменитых «ангелов» из семейства Victoria’s Secret всегда могла похвастаться отличными внешними данными. Но даже ей однажды захотелось стать еще лучше. Несколько лет назад девушка попала в неприятную историю, когда опубликовала в своем микроблоге 2 одинаковых фото с той разницей, что на одном у нее была существенно тоньше талия. Позже Миранда сделала заявление для возмущенных фанатов, что она якобы взяла фото из интернета и даже не подозревала, что оно обработано.

Мирнада не удержалась и "захудила" себя (фото: коллажи в материале peopletalk.ru)

Кайли Дженнер

Юная миллиардерша знаменита своими роскошными формами. Девушка в каждом образе стремится подчеркнуть выдающиеся ягодицы и грудь. Тем больше недоумения у поклонников вызвали кадры, где самая молодая из семейства Кардашьян-Дженнер появилась с весьма «плоским» рельефом. Вывод об увлечении «Фотошопом» напрашивается сам собой.

Кайли появилась без своих знаменитых ягодиц (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ким Кардашьян

Не пренебрегает обработкой фото и старшая сестра Кайли – Ким Кардашьян. 39-летняя знаменитость так часто появлялась в сети с нереально узкой талией и безупречно гладкими ягодицами, а после – с разоблачающими реальными снимками до «Фотошопа», что многие поклонники даже не стараются узнать правду. Просто любят Ким такой, как она есть, и любуются «идеальной» фигурой.

Ким также не без греха (фото: коллажи в материале peopletalk.ru)

Крис Дженнер

Ну и еще немного о семействе Кардашьян. 64-летняя Крис Дженер активно ведет свои соцсети. Всюду на фото она появляется с такой гладкой кожей, что порой ее можно принять за еще одну сестру, а не за главу семейства. Но проблески реальности коснулись и ее. Один из самых разоблачающих примеров гулял по сети не так давно. На фото Крис позирует с известным поваром Гордоном Рамзи.

Крис также попалась (фото: коллаж в материале peopletalk.ru)

Дженнифер Лопес

50-летняя певица привыкла к восторженным отзывам о своей неувядающей красоте. И она их вполне заслуживает! На снимках папарацци она выглядит не менее привлекательно, чем на сцене. Но порой в ее миркоблоге появляются кадры, где она что называется на себя не похожа. Особенно часто с нереальными параметрами и пропорциями певицу можно увидеть на рекламным кампаниях.

На некоторых фото Джей Ло неузнаваема (фото: instagram.com/jlo; принтскрин jlo.iggi.army)