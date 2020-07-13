Не впізнати: Єфросиніна у мікрошортах і екстравагантних велосипедках вразила зухвалим образом

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча постала перед шанувальниками у незвичному для неї аутфіті

Машу Єфросиніну шанувальники звикли бачити в підкреслено елегантних і стриманих образах, причому навіть в розслабленій повсякденній обстановці ведуча демонструвала бездоганний смак і витонченість. Вона змогла по-справжньому здивувати підписників в Instagram новим фото в сміливому аутфіті, зовсім не властивому її звичному стилю.

Маша обрала модні короткі "рвані" джинсові шорти від демократичного бренду Zara та екстравагантні велосипедки тілесного відтінку з оригінальними принтами від прогресивного українського бренду TTSWTRS (до речі, одяг марки також любить зіркова пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес). Образ ведуча довершила вільної футболкою молочно-ніжного рожевого відтінку, капелюшком-канатье, сонячними окулярами і оригінальною сумочкою від Chloé.

Свій образ ведуча назвала "несерйозним луком для фантазій". В коментарях Леся Нікітюк натякнула Маші, що їй пора продемонструвати шанувальникам декольте і не бояться глибоких вирізів. "Зрію ще", - зізналася Єфросиніна. Також образ сестри оцінила Ліза Ющенко.

Маша в ультракоротких джинсових шортах і оригінальних велосипедках здивувала прихильників (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші буквально розібрали її образ на деталі і захоплювалися луком ведучої і його окремими елементами.

Не впізнати

Крутяк

Шорти клас

Зухвало

Ну от навіщо такі ніжки закривати?

Дуже круто

Уууу, Марі, які шортики у вас!

Маша, ви надзвичайна красуня!

Класна Ви!

Кльовий лук

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна зворушила мережу знімком з мамою Людмилою і дочкою Наною.