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Не впізнати: Єфросиніна у мікрошортах і екстравагантних велосипедках вразила зухвалим образом

Понеділок 13 липня 2020 14:38
Не впізнати: Єфросиніна у мікрошортах і екстравагантних велосипедках вразила зухвалим образом
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

Ведуча постала перед шанувальниками у незвичному для неї аутфіті

Машу Єфросиніну шанувальники звикли бачити в підкреслено елегантних і стриманих образах, причому навіть в розслабленій повсякденній обстановці ведуча демонструвала бездоганний смак і витонченість. Вона змогла по-справжньому здивувати підписників в Instagram новим фото в сміливому аутфіті, зовсім не властивому її звичному стилю.

Маша обрала модні короткі "рвані" джинсові шорти від демократичного бренду Zara та екстравагантні велосипедки тілесного відтінку з оригінальними принтами від прогресивного українського бренду TTSWTRS (до речі, одяг марки також любить зіркова пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес). Образ ведуча довершила вільної футболкою молочно-ніжного рожевого відтінку, капелюшком-канатье, сонячними окулярами і оригінальною сумочкою від Chloé.

Свій образ ведуча назвала "несерйозним луком для фантазій". В коментарях Леся Нікітюк натякнула Маші, що їй пора продемонструвати шанувальникам декольте і не бояться глибоких вирізів. "Зрію ще", - зізналася Єфросиніна. Також образ сестри оцінила Ліза Ющенко.

Не впізнати: Єфросиніна у мікрошортах і екстравагантних велосипедках вразила зухвалим образом

Маша в ультракоротких джинсових шортах і оригінальних велосипедках здивувала прихильників (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші буквально розібрали її образ на деталі і захоплювалися луком ведучої і його окремими елементами.

  • Не впізнати
  • Крутяк
  • Шорти клас
  • Зухвало
  • Ну от навіщо такі ніжки закривати?
  • Дуже круто
  • Уууу, Марі, які шортики у вас!
  • Маша, ви надзвичайна красуня!
  • Класна Ви!
  • Кльовий лук

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна зворушила мережу знімком з мамою Людмилою і дочкою Наною.

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Новини України Маша Єфросиніна
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