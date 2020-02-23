Грайлива Настя Каменських завела мережу жарким танцем в мереживній білизні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка підкорила пластикою у відвертому образі

Настя Каменських - справжній шопоголік і відверто зізнається, що у неї безліч нарядів в гардеробі, як ефектних сценічних, так і стильних повсякденних. Останнім часом співачка і її чоловік Потап захопилися додатком TikTok, де знімають короткі відео і радують ними фанатів. Так, днями продюсер поділився роликом, в якому відшмагав кохану дружину по попі прямо на камеру!

Настя не стала відставати і теж опублікувала нове відео в своєму Instagram. У ньому вона з'явилася у відвертому образі зі свого нового кліпу Lollipop - мереживному боді неоново-жовтого кольору і оригінальних чорних штанях. Ефектний лук доповнює яскравий макіяж в тон наряду, а волосся артистка зібрала у високий пучок.

Каменських грайливо і пластично рухається під музику, одночасно "підспівуючи" словам.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Льодяниковий настрій", - підписала жаркий ролик виконавиця, причому англійською мовою.

Шанувальники не змогли встояти перед сексапільною співачкою і закидали її компліментами в коментарях під відео.

Така гарненька ,мила ,дуже класна

Круте відео. А підкажіть трек

Супер стройняша

Солодка цукерка

Красоточка, така струнка

Ну як можна бути такою красиииивой

Яка сексуальна і класна

Богиня

Агонь!

Ох і красива!

Класно схудла..

Обажаю! Жіночна, люба, ніжна і дуже сексуальна

Твій бюстик і ти в ньому дуже шикарно!! ВИСТАЧИТЬ

Мені здається чи Настя дуже схудла?!))) у будь-якому випадку дуже красива

Можна дивитися вічно

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських розохотила мережу пікантними образами, в яких знялася для кліпі на пісню "Lollipop".