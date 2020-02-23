Грайлива Настя Каменських завела мережу жарким танцем в мереживній білизні

Співачка підкорила пластикою у відвертому образі
Настя Каменських - справжній шопоголік і відверто зізнається, що у неї безліч нарядів в гардеробі, як ефектних сценічних, так і стильних повсякденних. Останнім часом співачка і її чоловік Потап захопилися додатком TikTok, де знімають короткі відео і радують ними фанатів. Так, днями продюсер поділився роликом, в якому відшмагав кохану дружину по попі прямо на камеру!
Настя не стала відставати і теж опублікувала нове відео в своєму Instagram. У ньому вона з'явилася у відвертому образі зі свого нового кліпу Lollipop - мереживному боді неоново-жовтого кольору і оригінальних чорних штанях. Ефектний лук доповнює яскравий макіяж в тон наряду, а волосся артистка зібрала у високий пучок.
Каменських грайливо і пластично рухається під музику, одночасно "підспівуючи" словам.
Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"Льодяниковий настрій", - підписала жаркий ролик виконавиця, причому англійською мовою.
Шанувальники не змогли встояти перед сексапільною співачкою і закидали її компліментами в коментарях під відео.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Раніше Настя Каменських розохотила мережу пікантними образами, в яких знялася для кліпі на пісню "Lollipop".