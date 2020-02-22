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"Шикарна парочка": Потап грайливо відшмагав Каменських на камеру (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.02.2020 - 17:28
"Шикарна парочка": Потап грайливо відшмагав Каменських на камеру (відео)
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Веселе подружжя продовжують ділитися кумедними роликами з TikTok

Потап і Настя Каменських – одна з найбільш яскравих і веселих пар українського шоу-бізнесу. Вони не соромляться демонструвати свої почуття на публіці і в мережі і завжди готові посміятися, в тому числі і над собою. Нещодавно Потап неабияк потішив шанувальників смішним відео, знятим для соцмережі TikTok, в якому вони з коханою помінялися ролями - співачка постала в чоловічій футболці, а продюсер - в одному лише рушнику і з "вагітним" животом.

На цьому подружжя не стали зупинятися і зняли нове відео, яким Потап поділився на своїй сторінці в Instagram. Все під ту ж пісню групи MOZGI "Дівчинка" одягнені по-домашньому репер і артистка спочатку синхронно танцюють, після чого продюсер грайливо шльопає кохану по попі.

Зазначимо, що Каменських відображена в лосинах, спортивній кофті і без макіяжу на обличчі, а її чоловік - в спортивному костюмі і вітровці.

"з Каменських завжди Шльоп Королівський!"- підписав ролик Потап, роблячи відсилання до слів з треку.

Відео: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі оцінили гумор і креатив зіркової парочки і почали активно ділитися враженнями в коментарях.

  • Потап схуд і помолодшав
  • сильно стильно
  • Класні такі, пісня ну 100%%%про Настю
  • Як же я вас обожнюю
  • Я вже думала ти Настю не будеш бити у відео, але слава богу це трапилося
  • Респект і Уважуха Вам. Ви Класнючие)))
  • Божееее, мрія дитинства
  • Скільки дублів було ?
  • Круті
  • ви дуже чудові!!! Сссссууууууупер пара
  • Ви такі класнючие
  • Потапу Любов пішла на користь, помолодшав років на 20)))
  • Ахахаха ви такі прикольні!
  • Шикарна парочка)))

&quot;Шикарна парочка&quot;: Потап грайливо відшмагав Каменських на камеру (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що Настя Каменських показала стильне відео, на якому приміряє різні рукавички зі свого гардероба. Співачка поцікавилася, який аксесуар більше сподобався її підписникам.

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