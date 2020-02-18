Танці в мереживах і шкірі: Настя Каменських завела мережу спокусливим відео

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка змінила кілька гарячих образів заради нового кліпу

Настя Каменських недавно випустила гарячу прем'єру – кліп на трек "Lollipop" у колаборації з популярним іспанським виконавцем Juan Magan. У гарячому відео співачка з'явилася в різних спокусливих образах, які вирішила більш детально показати шанувальникам в короткому запальному ролику в Instagram.

Артистка буквально на очах перетворюється в ефектну зухвалу красуню з неоновими тінями в прозорому мереживній боді і оригінальних штанях. Потім вона блискавично перетворюється в екстравагантну леді в чорній сукні з пір'ям з розпущеним волоссям і об'ємною зачіскою, а також масивними срібними сережками.

І останній лук – завзята кокетка в шкіряній сукні-міні з відкритою лінією декольте і масивною підвіскою-каменем на шиї та незвичайними каблучками-"кастетами".

Шанувальники не змогли встояти перед ефектною зіркою і закидали її компліментами в коментарях під відео. Підписники співачки повідомили, що кліп справив на них враження.

Шикарна

Прекрасна

Красуня

Бомба

Кліп сподобався, Настя, ви в ньому прекрасні! Дуже гармонійні! Вже хочеться реміксу

Ти неперевершена

Всі образи незвичайні

Як завжди краще всіх

Соу хот діва

Супер

Нагадаємо, що Настя Каменських розповіла про темпераменту пару з Птапом і зізналася, що в їх родині іноді стосунки з'ясовують дуже пристрасно, а також розповіла, коли збирається стати мамою. Зірка пояснила, чому віддає перевагу макіяжу навіть на відпочинку.