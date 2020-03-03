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Ідеальний весняний лук: Надя Дорофєєва показала, як носити стильний сезонний аутфіт

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Співачка показала, як радіє приходу весни

Надя Дорофєєва для своїх шанувальників давно стала "іконою стилю", адже їй легко вдається комплектувати здавалося б непоєднувані речі і розгулювати в сміливих аутфітах, як на сцені, так і в повсякденному житті. Дівчина зізнається, що через особливості професії артиста віддає перевагу зручному одягу. Саме це вона продемонструвала на новому знімку в Instagram.

Зірка віддала перевагу чорно-білому образу в спортивному стилі. Надя позувала в лосинах з прозорою вставкою на коліні, об'ємній зручній футболці-оверсайз, бомбері на замку, масивних тредовых кросівках, білосніжних шкарпетках і бейсболці. Співачка стоїть на ґанку свого приватного будинку. До речі, Надя не так давно провела екскурсію по житлу і показала свою гордість – простору гардеробну мрії.

"Весна", - коротко підписала розслаблений знімок співачка. А її підписники порахували образ кумира просто ідеальним.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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  • Класні лосини!
  • Вау яка ти гарна, просто не можу дивитися на твої красу
  • Яка красуня
  • Новий тренд сезону від Наді
  • Яка ж красива
  • Мені так подобається Ваш стиль!
  • Найкрасивіша
  • А ми на стилі
  • Надюша, ти сама як весна
  • Самий ідеальний лук на весну
  • На спорті

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва завела мережу пікантним фото в боді, продемонструвавши струнку фігуру на камеру. Примітно, що на знімку обличчя дівчини видно лише частково.

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