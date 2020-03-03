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Идеальный весенний лук: Надя Дорофеева показала, как носить стильный сезонный аутфит

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Певица показала, как радуется приходу весны

Надя Дорофеева для своих поклонников давно стала "иконой стиля", ведь ей легко удается комплектовать казалось бы несочетаемые вещи и разгуливать в смелых аутфитах, как по сцене, так и в повседневной жизни. Девушка признается, что из-за издержек професии артиста предпочитает удобную одежду. Именно это она продемонстрировала на новом снимке в Instagram.

Звезда отдала предпочтение черно-белому образу в спортивном стиле. Надя позировала в лосинах с прозрачной вставкой на колене, объемной удобной футболке-оверсайз, бомбере на замке, массивных тредовых кроссовках, белоснежных носках и бейсболке. Певица запечаилена на крыльце своего частного дома. К слову, Надя не так давно провела экскурсию по жилищу и показала свою гордость – просторную гардеробную мечты.

"Весна", - коротко подписала расслебленный снимок певица. А ее подписчики посчитали образ кумира просто идеальным.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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  • Классные лосины!
  • Вау какая ты красивая, просто не могу смотреть на твои красоту
  • Какая красотка
  • Новый тренд сезона от Нади
  • Какая же красивая
  • Мне так нравится Ваш стиль!
  • Самая красивая
  • А мы на стиле
  • Надюша, ты сама как весна
  • Самый идеальный лук на весну
  • На спорте

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева завела сеть пикантным фото в боди, продемонстрировав стройную фигуру на камеру. Примечательно, что на снимке лицо девушки видно лишь частично.

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