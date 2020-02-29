"Ваша любов це так красиво": Надя Дорофєєва зачарувала милим фото з чоловіком

Володимир Дантес ніжно зарився обличчям у волосся дружини
Надя Дорофєєва - відома модниця і регулярно демонструє трендові образи і стильні вбрання. Так, днями солістка групи “Время и Стекло” підкорила шанувальників трендовим луком на весну-2020, створеним з речей її власної модної колекції. Її чоловік Володимир Дантес підтримує кохану у всіх починаннях і іноді відвідує на роботі - так, співачка поділилася милим фото з чоловіком, зробленим в її шоу-румі.
На знімку, зробленому у відображенні дзеркала, Надя позує в стильному платті-піджаку світло-коричневого кольору. Володимир стоїть за спиною красуні дружини, при цьому він ніжно зарився обличчям у її волосся.
"Шо ти там унюхав?)" - жартівливо підписала чарівний кадр Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)
За кілька годин знімок набрав понад 88 тисяч лайків і багато зворушених коментарів. Користувачі мережі милуються їх чудовою парою і таким ніжним проявом любові.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах.