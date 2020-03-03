Ідеальний весняний лук: Надя Дорофєєва показала, як носити стильний сезонний аутфіт

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала, як радіє приходу весни

Надя Дорофєєва для своїх шанувальників давно стала "іконою стилю", адже їй легко вдається комплектувати здавалося б непоєднувані речі і розгулювати в сміливих аутфітах, як на сцені, так і в повсякденному житті. Дівчина зізнається, що через особливості професії артиста віддає перевагу зручному одягу. Саме це вона продемонструвала на новому знімку в Instagram.

Зірка віддала перевагу чорно-білому образу в спортивному стилі. Надя позувала в лосинах з прозорою вставкою на коліні, об'ємній зручній футболці-оверсайз, бомбері на замку, масивних тредовых кросівках, білосніжних шкарпетках і бейсболці. Співачка стоїть на ґанку свого приватного будинку. До речі, Надя не так давно провела екскурсію по житлу і показала свою гордість – простору гардеробну мрії.

"Весна", - коротко підписала розслаблений знімок співачка. А її підписники порахували образ кумира просто ідеальним.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ваша любов це так красиво": Надя Дорофєєва зачарувала милим фото з чоловіком

Класні лосини!

Вау яка ти гарна, просто не можу дивитися на твої красу

Яка красуня

Новий тренд сезону від Наді

Яка ж красива

Мені так подобається Ваш стиль!

Найкрасивіша

А ми на стилі

Надюша, ти сама як весна

Самий ідеальний лук на весну

На спорті

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва завела мережу пікантним фото в боді, продемонструвавши струнку фігуру на камеру. Примітно, що на знімку обличчя дівчини видно лише частково.