Идеальный весенний лук: Надя Дорофеева показала, как носить стильный сезонный аутфит

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала, как радуется приходу весны

Надя Дорофеева для своих поклонников давно стала "иконой стиля", ведь ей легко удается комплектовать казалось бы несочетаемые вещи и разгуливать в смелых аутфитах, как по сцене, так и в повседневной жизни. Девушка признается, что из-за издержек професии артиста предпочитает удобную одежду. Именно это она продемонстрировала на новом снимке в Instagram.

Звезда отдала предпочтение черно-белому образу в спортивном стиле. Надя позировала в лосинах с прозрачной вставкой на колене, объемной удобной футболке-оверсайз, бомбере на замке, массивных тредовых кроссовках, белоснежных носках и бейсболке. Певица запечаилена на крыльце своего частного дома. К слову, Надя не так давно провела экскурсию по жилищу и показала свою гордость – просторную гардеробную мечты.

"Весна", - коротко подписала расслебленный снимок певица. А ее подписчики посчитали образ кумира просто идеальным.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ваша любовь это так красиво": Надя Дорофеева очаровала милым фото с мужем

Классные лосины!

Вау какая ты красивая, просто не могу смотреть на твои красоту

Какая красотка

Новый тренд сезона от Нади

Какая же красивая

Мне так нравится Ваш стиль!

Самая красивая

А мы на стиле

Надюша, ты сама как весна

Самый идеальный лук на весну

На спорте

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева завела сеть пикантным фото в боди, продемонстрировав стройную фигуру на камеру. Примечательно, что на снимке лицо девушки видно лишь частично.