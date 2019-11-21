"Ідеально сказано": переможниця Холостяк 9 в розкішному платті висловилася про любов до себе

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина подорожує по Франції без коханого

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дарина Квіткова після проекту продовжують розчулювати ніжністю і романтикою в своїх відносинах. Парочка з задоволенням спілкується з шанувальниками в соцмережах і відповідає на питання - наприклад, нещодавно Даша розповіла про ідеальні відносини і свої почуття до Микити. Зараз дівчина поїхала в організований нею фотодівичник у Францію - вона придумала цікаву концепцію подорожей для дівчат і активно зайнялася її втіленням.

На своїй сторінці в Instagram Квіткова поділилася атмосферними кадрами, на яких вона зображена в розкішному червоному платті в підлогу з глибоким декольте і пікантним розрізом спереду. Дівчина ефектно позувала на сходах особняка в місті Бордо.

У підписі до публікації вона поділилася своїми думками і мотивуючими порадами про любов до себе і самооцінку. Даша закликала любити себе не за щось, а просто так, а також менше прислухатися до думки оточуючих і порівнювати себе з іншими.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Про любов до себе. Як сказав Бродський, людина – це сума вчинків. Те, що ви робите, і є ваше життя. Якщо ви працюєте на нецікавій роботі, живете не з тими, кого любите, насилу витрачаєте гроші на себе, а заради іншого готові розбитися в коржик – це все не від доброти, а від низької самооцінки. Якщо ви любите людину, а він вас ні і відноситься до вас без поваги, значить любов для вас – страждання. Спробуйте перестати бути жертвою і знати собі ціну.



Для багатьох фраза «любіть себе» -це щось незрозуміле, набір звуків, але насправді, тут все досить ясно: якщо ви не подобаєтеся собі, вас не влаштовує ваша робота і особисте життя, а зробити з цим ви нічого не можете, то ви не особливо любите. У 1970-ті був документальний фільм з Аллою Пугачовою, в якому вона розповідала, як підходить вранці до дзеркала і каже: «Алка, ти така гарна!» І це від неї виходить все життя.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Годі питати людей про себе і близьких, і далеких. Оцінюйте самі себе – це складно, але це шлях до себе. У слові самооцінка не даремно перший корінь «сам», це ваша думка, а не чуже. Якщо у вас дійсно щось не виходить, запитайте себе не «Що зі мною не так?», а «Що я роблю не так?». Запитуйте себе: «Що я хочу»,навчитеся розуміти себе і свої бажання– для початку, хоча б просто щодо їжі та одягу. Крок за кроком ви прийдете до поставленої мети. Для любові не потрібні причини. Наші батьки, навіть наймудріші, привчали нас любити себе за щось: ми повинні щось доводити, щось з себе представляти. Але насправді, любити себе можна тільки ні за що. Ні за що, уявляєте? Просто так.



Не порівнюєте себе з тими, хто молодше, у кого немає целюліту і груди.

(Я над цим працюю) Я собі подобаюся, тому що це я. Не тому що я краще або гірше, а тому, що це я. От і все, от і все", - зарядила мотивацією кохана Добриніна.

Фолловери захоплюються її красою і стильним образом в коментарях, а також дякують за такі правильні і мудрі слова.

Ідеально сказано. Це дійсно один з найбільш важливих аспектів життя! Любов до себе

Дякую. Мені саме зараз потрібна була інформація

Красива, і спасибі за потрібні слова, Даша, висновки зроблені

Просто чудово сказано, розумниця

Гарний пост

В точку на всі

Мотивує

Правильно, адже це моє життя і мені вирішувати що є куди йти, з ким зустрічатися і кого любити, любите себе

Дашунь, ти надихаєш

Браво

Побільше отаких постів, вони не просто мудрі але й дуже корисні Як круто їх перечитувати

Дуже гарно сказано..а ти просто шикарна

Шалено красива

Тема дуже важлива і потрібна

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що Дарія Квіткова зізналася, як вони з екс-холостяком Добриніним "випускають пару" після суперечок і конфліктів.