"Идеально сказано": победительница Холостяк 9 в роскошном платье высказалась о любви к себе

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Девушка путешествует по Франции без любимого

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарина Квиткова после проекта продолжают умилять нежностью и романтикой в своих отношениях. Парочка с удовольствием общается с поклонниками в соцсетях и отвечает на их вопросы - к примеру, недавно Даша рассказала об идеальных отношениях и своих чувствах к Никите. Сейчас девушка уехала в организованный ею фотодевичник во Францию - она придумала интересную концепцию путешествий для девушек и активно занялась ее воплощением.

На своей странице в Instagram Квиткова поделилась атмосферными кадрами, на которых она запечатлена в роскошном красном платье в пол с глубоким декольте и пикантным разрезом спереди. Девушка эффектно позировала на ступеньках особняка в городе Бордо.

В подписи к публикации она поделилась своими мыслями и мотивирующими советами о любви к себе и самооценке. Даша призвала любить себя не за что-то, а просто так, а также поменьше прислушиваться к мнению окружающих и сравнивать себя с другими.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"О любви к себе. Как сказал Бродский, человек – это сумма поступков. То, что вы делаете, и есть ваша жизнь. Если вы работаете на неинтересной работе, живете не с теми, кого любите, с трудом тратите деньги на себя, а ради другого готовы расшибиться в лепешку – это все не от доброты, а от низкой самооценки. Если вы любите человека, а он вас нет и относится к вам без уважения, значит любовь для вас – страдание. Попробуйте перестать быть жертвой и знать себе цену.



Для многих фраза «любите себя» -это нечто непонятное, набор звуков, но на самом деле, тут все довольно ясно: если вы не нравитесь себе, вас не устраивает ваша работа и личная жизнь, а сделать с этим вы ничего не можете, то вы себя не особо любите. В 1970-е был документальный фильм с Аллой Пугачевой, в котором она рассказывала, как подходит утром к зеркалу и говорит: «Алка, ты такая красивая!» И это от нее исходит всю жизнь.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Перестаньте спрашивать людей о себе – и близких, и далеких. Оценивайте себя сами – это сложно, но это путь к себе. В слове самооценка не зря первый корень «сам», это ваше мнение, а не чужое. Если у вас действительно что-то не получается, спросите себя не «Что со мной не так?», а «Что я делаю не так?».

Спрашивайте себя «Что я хочу»,научитесь понимать себя и свои желания– для начала, хотя бы просто в отношении еды и одежды. Шаг за шагом вы придете к поставленной цели. Для любви не нужны причины. Наши родители, даже самые мудрые, приучали нас любить себя за что-то: мы должны что-то доказывать, что-то из себя представлять. Но на самом деле, любить себя можно только ни за что.

Ни за что, представляете? Просто так.



Не сравниваете себя с теми, кто моложе, у кого нет целлюлита и грудь больше.

(Я над этим тоже работаю) Я себе нравлюсь, потому что это я. Не потому что я лучше или хуже, а потому что это я. Вот и все, вот и все", - зарядила мотивацией возлюбленная Добрынина.

Фолловеры восхищаются ее красотой и стильным образом в комментариях, а также благодарят за такие правильные и мудрые слова.

Идеально сказано. Это действительно один из самых важных аспектов жизни! Любовь к себе

Спасибо. Мне именно сейчас нужна была это информация

Красивая, и спасибо за нужные слова, Даша, выводы сделаны

Просто замечательно сказано, умница

Красивый пост

В точку на все

Мотивирует

Правильно, ведь это моя жизнь и мне решать что есть куда идти с кем встречаться и кого любить, любите себя

Дашунь, ти надихаєш

Браво

Побільше отаких постів, вони не просто мудрі але й дуже корисні. Як круто їх перечитувати

Дуже гарно сказано..а ти просто шикарна

Безумно красивая

Тема очень важная и нужная

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что Дарья Квиткова призналась, как они с экс-холостяком Добрыниным "выпускают пар" после споров и конфликтов.