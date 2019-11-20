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"Один за одного горою": переможниця Холостяк 9 висловилася про ідеальні стосунки

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.11.2019 - 11:26
"Один за одного горою": переможниця Холостяк 9 висловилася про ідеальні стосунки
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дарина Квіткова відповіла на запитання шанувальників

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дарина Квіткова після проекту продовжують радувати романтикою і трепетним ставленням один до одного. Пара відзначила річницю знайомства і продовжує будувати плани на спільне майбутнє. Закохані зізнаються, що період притирання у них пройшов далеко не гладко, зате тепер вони живуть разом в гармонії. Даша часто спілкується із шанувальниками і влаштовує для них інтерактив, під час якого із задоволенням відповідає на особисті питання. Так, у сторіз Instagram вона розповіла про ідеальні відносини, дітей і почуття до Микити.

Дівчина переконана, що в гармонійній парі панує розуміння, підтримка і турбота один про одного, а жінка завжди відчуває тверде плече, на яке можна спертися.

"А чи існують ідеальні стосунки? Класно, коли ви одне ціле. Коли є повне розуміння, підтримка і турбота. Коли ти точно знаєш, що можеш покластися на свого улюбленого людини. Коли ви один за одного горою, навіть якщо хтось з вас не правий. Зрештою, коли ви можете зірватися і полетіти в іншу країну, тільки тому що там коханій людині складно. Коли ви можете оголити всю свою душу і бути крихкою і маленької для свого чоловіка. Нехай так у всіх буде!" - побажала вона.

&quot;Один за одного горою&quot;: переможниця Холостяк 9 висловилася про ідеальні стосунки

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Даша зізналася, що мріє про малюка, але вважає, що підходити до його появи на світ потрібно виважено та усвідомлено.

"Я буду щаслива стати мамою. Хочеться підійти до цього відповідально і з розумом", - ділиться дівчина.

&quot;Один за одного горою&quot;: переможниця Холостяк 9 висловилася про ідеальні стосунки

Фото: instagram.com/kvittkova

Переможниця Холостяк 9 вирушила до Парижа без коханого і вирішила поділитися з шанувальниками сокровенним і зізнатися, що шалено сумує по другій половинці. "Звісно, сумую. В цей раз максимально сильно, що хотілося додому ще в аеропорту Києва", - розповіла вона.

Перебуваючи далеко від Микити, дівчина навчилася справлятися з тугою про коханій людині. "Перечитую наші листування, слухаю голосові або пишу Микиті", - зізналася вона.

Різниця віці з екс-холостяком Дашу не хвилює, вона запевняє, що абсолютно не відчуває ці умовності. "Не відчуваємо і ніколи не відчували", - переконує дівчина.

Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що Дарина Квіткова зізналася, як вони з екс-холостяком Добриніним "випускають пару" після суперечок і конфліктів.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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