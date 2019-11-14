"Ми звичайна пара": обраниця Холостяка 9 розповіла про сварки з коханим

Даша Квіткова показала, як вони з Микитою випускають пар після перепалок
Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дарія Квіткова – прекрасний приклад міцної і люблячої пари, яка регулярно розчулює шанувальників проявами своїх ніжних почуттів. Закохані проводять разом будь-яку вільну хвилинку, багато подорожують і діляться одкровеннями в соцмережах. Нещодавно вони побували в рідному місті Микити Чернівцях, де він познайомив Дашу зі своєю мамою. Створюється враження, що вони взагалі ніколи не сваряться - однак, як розповіла Квіткова, це не так.
На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла про сварки з коханим і про те, як вони з ними справляються. Крім того, вона наочно показала, як вони випускають пар після сварок - виявляється, на боксерському рингу!
На фото Даша і Микита зображені прямо під час спарингу - у спортивному одязі і боксерських рукавичках. Тайський бокс став відмінним рішенням для них - він допомагає скинути напругу, та і спортивне навантаження не завадить.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)
"Дуже часто бачу питання:
-Даша, а ви сваритеся з Микитою?
Ну звичайно;)
Ми ж звичайна пара, ми живі люди. У нас бувають розбіжності, можемо гарчати один на одного. Просто ми намагаємося, щоб це залишалося тільки з нами. Так сталося, що перед тренуванням ми з Микитою трохи посварилися, але потім випустили пар в рингу. Ми вирішили, що тайський бокс - це свого роду терапія для нашої пари. А як ви відпускаєте злість?" - розповіла Квіткова.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Користувачі мережі почали ділитися своїми методами скинути напругу, а також зазначили, що у екс-Холостяка і його обраниці цікавий метод.
Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)
Раніше Дарія Квіткова зробила заяву про дітей та відповіла на запитання шанувальників.