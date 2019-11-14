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"Ми звичайна пара": обраниця Холостяка 9 розповіла про сварки з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.11.2019 - 12:58
"Ми звичайна пара": обраниця Холостяка 9 розповіла про сварки з коханим
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша Квіткова показала, як вони з Микитою випускають пар після перепалок

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дарія Квіткова – прекрасний приклад міцної і люблячої пари, яка регулярно розчулює шанувальників проявами своїх ніжних почуттів. Закохані проводять разом будь-яку вільну хвилинку, багато подорожують і діляться одкровеннями в соцмережах. Нещодавно вони побували в рідному місті Микити Чернівцях, де він познайомив Дашу зі своєю мамою. Створюється враження, що вони взагалі ніколи не сваряться - однак, як розповіла Квіткова, це не так.

На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла про сварки з коханим і про те, як вони з ними справляються. Крім того, вона наочно показала, як вони випускають пар після сварок - виявляється, на боксерському рингу!

На фото Даша і Микита зображені прямо під час спарингу - у спортивному одязі і боксерських рукавичках. Тайський бокс став відмінним рішенням для них - він допомагає скинути напругу, та і спортивне навантаження не завадить.

&quot;Ми звичайна пара&quot;: обраниця Холостяка 9 розповіла про сварки з коханим

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Дуже часто бачу питання:
-Даша, а ви сваритеся з Микитою?
Ну звичайно;)
Ми ж звичайна пара, ми живі люди. У нас бувають розбіжності, можемо гарчати один на одного. Просто ми намагаємося, щоб це залишалося тільки з нами. Так сталося, що перед тренуванням ми з Микитою трохи посварилися, але потім випустили пар в рингу. Ми вирішили, що тайський бокс - це свого роду терапія для нашої пари. А як ви відпускаєте злість?" - розповіла Квіткова.

&quot;Ми звичайна пара&quot;: обраниця Холостяка 9 розповіла про сварки з коханим&quot;Ми звичайна пара&quot;: обраниця Холостяка 9 розповіла про сварки з коханим

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Користувачі мережі почали ділитися своїми методами скинути напругу, а також зазначили, що у екс-Холостяка і його обраниці цікавий метод.

  • Очееень красива
  • Відмінне рішення!!!
  • На рингу сваритися ефективно)))
  • Прибираю будинок...наводжу чистоту і це мене заспокоює
  • Обговорюю всі з хлопцем, поки не дійдемо до примирення
  • Прибирання, біг
  • Ви без груш справляєтеся? Микита-то полюбэ не на повну потужність злиться
  • Молодці це крутій задум для парі
  • круто, можна гарненько розрядитися)
  • Хороший спосіб, а коли я злюся починаю прибирання)
  • Крута ідея, треба взяти на замітку :-)
  • Прекрасна пара

&quot;Ми звичайна пара&quot;: обраниця Холостяка 9 розповіла про сварки з коханим&quot;Ми звичайна пара&quot;: обраниця Холостяка 9 розповіла про сварки з коханим

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Раніше Дарія Квіткова зробила заяву про дітей та відповіла на запитання шанувальників.

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