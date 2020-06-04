Ідеальна матуся: Алессандра Амбросіо розчулила мережу кумедними фото з дітьми

Алессандра Амбросіо встигає все – будувати бізнес, займатися модельною кар'єрою, а також сім'єю і вихованням дітей. 39-річна модель часто демонструє, як вони разом з 11-річною Анею Луїзою і 8-річним Ноа займаються домашніми справами. Карантин дружна сім'я провела в заміському будинку на березі океану. Тут, у перервах між онлайн навчанням, вони засмагали, влаштовували спільні прогулянки по пляжу, готували різноманітні страви і просто насолоджувалися товариством один одного. І схоже, з послабленням карантину ситуація не змінилася.

Діти Алессандри (фото: instagram.com/stories/alessandraambrosio)

Кілька годин тому Алессандра показала, як вони з Анею Луїзою і Ноа відсвяткували закінчення навчального року. Щаслива матуся опублікувала декілька відео, де її діти їдять святкові торти. Сама Амбросіо прикрасила їх урочистими стікерами. Виглядають син і дочка супермоделі задоволеними і щасливими. Ще б – попереду довгоочікуване літо!

Нагадаємо, модель народила дітей від попередніх стосунків – з бізнесменом Джеймі Мазуром. Аня Луїза, яка веде свій блог, часто показує фото з батьком. Втім, і нового коханого мами – італійського бізнесмена Ніколо Одді – там вистачає. Діти відмінно ладнають з бойфрендом Алессандри.

Аня Луїза з батьком (фото: instagram.com/anjalouise.a.m)

Сама Алессандра, мабуть, також не забуває про жаркий сезон і необхідність стежити за собою. Щоб і далі блищати своєю досконалою формою в спокусливих купальниках, вона регулярно влаштовує собі тренування. Цього разу спекотна бразильська красуня зробила вибір на користь йоги. Вона показала, як займається вдома. Для практики дівчина вибрала сірий топ і чорні легінси. «Турбота про себе», – підписала Алессандра ролик, де робить асани в комфортній домашній атмосфері.

Модель любить йогу (фото: instagram.com/stories/alessandraambrosio)

До речі, багато які моделі на карантині стали займатися навіть більше звичайного. Приміром, Ізабель Гулар за період карантину зробила масу роликів, які стали «вірусними». Модель любить показувати, як працює над своїм тілом, і надихати інших на те ж саме.