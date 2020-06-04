Ідеальна матуся: Алессандра Амбросіо розчулила мережу кумедними фото з дітьми

Модель показала нові фото дітей
Алессандра Амбросіо встигає все – будувати бізнес, займатися модельною кар'єрою, а також сім'єю і вихованням дітей. 39-річна модель часто демонструє, як вони разом з 11-річною Анею Луїзою і 8-річним Ноа займаються домашніми справами. Карантин дружна сім'я провела в заміському будинку на березі океану. Тут, у перервах між онлайн навчанням, вони засмагали, влаштовували спільні прогулянки по пляжу, готували різноманітні страви і просто насолоджувалися товариством один одного. І схоже, з послабленням карантину ситуація не змінилася.
Діти Алессандри (фото: instagram.com/stories/alessandraambrosio)
Кілька годин тому Алессандра показала, як вони з Анею Луїзою і Ноа відсвяткували закінчення навчального року. Щаслива матуся опублікувала декілька відео, де її діти їдять святкові торти. Сама Амбросіо прикрасила їх урочистими стікерами. Виглядають син і дочка супермоделі задоволеними і щасливими. Ще б – попереду довгоочікуване літо!
Нагадаємо, модель народила дітей від попередніх стосунків – з бізнесменом Джеймі Мазуром. Аня Луїза, яка веде свій блог, часто показує фото з батьком. Втім, і нового коханого мами – італійського бізнесмена Ніколо Одді – там вистачає. Діти відмінно ладнають з бойфрендом Алессандри.
Сама Алессандра, мабуть, також не забуває про жаркий сезон і необхідність стежити за собою. Щоб і далі блищати своєю досконалою формою в спокусливих купальниках, вона регулярно влаштовує собі тренування. Цього разу спекотна бразильська красуня зробила вибір на користь йоги. Вона показала, як займається вдома. Для практики дівчина вибрала сірий топ і чорні легінси. «Турбота про себе», – підписала Алессандра ролик, де робить асани в комфортній домашній атмосфері.
До речі, багато які моделі на карантині стали займатися навіть більше звичайного. Приміром, Ізабель Гулар за період карантину зробила масу роликів, які стали «вірусними». Модель любить показувати, як працює над своїм тілом, і надихати інших на те ж саме.
Автор: Lite