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Напівгола Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло в стильній зйомці для глянцю

Lite » Мода 01.06.2020 - 22:21
Напівгола Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло в стильній зйомці для глянцю
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка приміряла нову серію купальників

Алессандра Амбросіо – велика любителька підкорювати мережу жаркими кадрами. Не так давно вона запалювала разом з коханою в їх заміському будинку, де демонструвала своє розкішне тіло в спокусливому купальнику. Так що навіть у звичайному житті знаменита модель знаходить приводи показати фігуру. Приміром, дівчина записала навчальне відео по йозі. Але зі сторінок глянцевих видань 38-річна знаменитість також зникати не збирається.

Модель в новій зйомці (відео: instagram.com/alessandraambrosio)

Цього разу красуня знялася для іспанського Elle – літній спецвипуск містить масу стильних пляжних образів. Алессандра позує у яскравих купальниках всіх кольорів веселки. Є тут і максимально спокусливі речі, які навряд чи стануть в нагоді для пляжу. А ось в гламурному ролику – саме воно. Модель одягла чорний купальник з латексу, який завдяки вирізам на стегнах і грудях зробив лук неймовірно гарячим. Зверху на вбрання накинута блискуча сітка, що тільки додало луку вогню.

Вона позує на тлі води, пальм і піску, підставивши своє звабливе тіло сонцю. Ролик вийшов стильним і атмосферним. Легкий макіяж, вологе, розпущене по плечах волосся, пишні форми, які ледь стримує бюстгальтер... Виглядає вона по-справжньому задоволеною і сяючою. У відповідь на такий контент зірка отримала масу захоплених коментарів.

  • Найкраща модель у світі, моя королева Але
  • Гаряча штучка
  • Істинне бразильське тіло
  • Абсолютно і прекрасне
  • Абсолютно приголомшлива і неймовірно красива
  • Так чудова
  • Ти просто ідеал!
  • Ти чудовий ідол
  • Прекрасна дівчинка, приголомшлива любов, це ти

Напівгола Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло в стильній зйомці для глянцю

Напівгола Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло в стильній зйомці для глянцю

Напівгола Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло в стильній зйомці для глянцю

Напівгола Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло в стильній зйомці для глянцю

Напівгола Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло в стильній зйомці для глянцю

Напівгола Алессандра Амбросіо показала розкішне тіло в стильній зйомці для глянцю

Коментарі до посту (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, раніше модель прикрасила обкладинку травневого номера відомого глянцю. Глянець зробив 3 обкладинки з гарячою бразильською красунею. Як повідомив журнал на своєму сайті, номер покликаний «пролити» світло у часи карантину. А його мета – скласти відмінну компанію на час ізоляції, «примушувати мріяти і дивитися в майбутнє, повна надій».

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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