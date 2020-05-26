В басейні в обіймах коханого: Алессандра Амбросіо зворушила романтичними фото зі своїм бойфрендом

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель насолоджується відпочинком

Алессандра Амбросіо продемонструвала, що почуття між нею і її бойфрендом Ніколо Одді так само гарячі. Модель опублікувала серію романтичних кадрів, де насолоджується райським відпочинком зі своїм коханим. Закохана парочка позує в басейні. Алессандра і Ніколо обнімаються і цілуються на тлі залитого сонцем будинку. «Як роблять закохані», – додала вона підпис.

Алессандра з коханим (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Фанати пари, які обожнюють спільні фото закоханих, оцінили такий пост в безліч лайків і тисячі приємних коментарів.

Ідеально

Прекрасна пара. Любов – це найкраще почуття у всесвіті

Ти так прекрасна

Роби любов

Такі милі

Обожнювані! Найкращі побажання і вібрації завжди вам двом

Це просто занадто добре

Ти чудова особистість, улюблена Богом

Бог благословив вас двох

Коментарі до посту (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, що з італійським підприємцем і засновником бренду Alanui 38-річна модель почала зустрічатися близько двох років тому. Причому через досить нетривалий час після розриву з Джеймі Мазуром – батьком її дітей, з яким перебувала у відносинах близько 13 років. Спочатку Алессандра і Ніколо намагалися не афішувати свій зв'язок. Але незабаром, коли про їхній роман стало відомо, перестали приховувати почуття, буквально засипав мережу зізнаннями в коханні один одному.

Пара часто подорожує разом. Коханий відомої моделі супроводжує її в робочих поїздках. А зараз, під час карантину, Алессандра і Ніколо знаходяться у своєму будинку. У мікроблозі вона часто показує, як вони весело проводять час з дітьми. До слова, 11-річна Аня Луїза і 8-річний Ноа просто без розуму від нового бойфренда мами. Аня Луїза, яка веде свій мікроблог в мережі Instagram, часто публікує фото разом з хлопцем мами. Спільних дітей Алессандра і Ніколо не завели. Як і не зважилися узаконити відносини.

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Автор: Міла Іванова