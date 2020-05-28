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Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.05.2020 - 17:31
Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Беремо приклад!

Алессандра Амбросіо – колишній «ангел» Victoria's Secret, яка звикла захоплювати всіх ідеальними параметрами. Смаглява бразильська красуня 17 років демонструвала білизну популярної у всьому світі марки, а заодно і свої параметри. І після того як вона покинула «ангельську» посаду, нічого не змінилося. Дівчина перейшла на рекламу своєї лінії купальників Gal Floripa. Так що тепер фігурою 39-річної красуні можна помилуватися в кожній новій колекції моделі.

Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону

Алессандра, як і раніше, прекрасна (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Треба визнати, що виглядає супермодель і мама двох дітей так само чудово: залізний прес, точені руки і ноги, тонка талія, пишні груди... Шанувальники не втомлюються захоплюватися дівчиною і весь час випитують секрети її краси. І Алессандра їх не приховує. Амбросіо, яка виросла біля океану, обожнює активності на природі. Вона любить пробіжки по береговій лінії вранці, пляжні види спорту, а також довгі прогулянки з дітьми і коханим. Також красуня регулярно відвідує спортзал. Причому модель не зраджує своїм правилам навіть у поїздках. Якось вона записала відео, де активно тренується в перервах між світськими виходами.

Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезонуМодель обожнює демонструвати свою фігуру (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ще одне давнє захоплення Алессандри – йога. Саме її вона часто називає секретом своєї стрункості. Кілька годин тому популярна модель записала відеоурок йоги. Модель виконує багато різноманітних асан під керівництвом інструктора. Для тренування Алессандра вибрала сірі легінси, а в якості топа використовувала верхню частину купальника. Примітно, що навіть на занятті вона не розлучилася зі своїми улюбленими аксесуарами: витонченим кольє у кілька рядів з черепашками, а також браслетами. Модель виглядала настільки привабливо, що шанувальники не могли стримати слів захоплення. Також багато удивилимь такої різкої «зміну діяльності».

Йога-клас від Алессандри (відео: instagram.com/alessandraambrosio)

  • Надихає!
  • Будеш ти моїм йога-інструктором? Моя улюблена поза – місток
  • Вона тепер працює йога-інструктором?
  • Ти виглядаєш неймовірно тут!
  • Я тебе обожнюю...
  • Чудова матуся
  • Люблю тебе, Альо
  • Так прекрасна
  • Це відмінне відео і я бажаю тобі гарного дня, дорога Алессандра

Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону

Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону

Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону

Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезонуФігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону

Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону

Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону

Фігура моделі за півгодини в день: Алессандра Амбросіо показала, як привести себе в форму до спекотного сезону

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/alessandraambrosio)

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Автор: Lite

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