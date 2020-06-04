Идеальная мамочка: Алессандра Амбросио умилила сеть забавными фото с детьми

Алессандра Амбросио успевает все – строить бизнес, заниматься модельной карьерой, а также семьей и воспитанием детей. 39-летняя модель часто демонстрирует, как они вместе с 11-летней Аней Луизой и 8-летним Ноа занимаются домашними делами. Карантин дружная семья провела в загородном доме на берегу океана. Здесь, в перерывах между онлайн учебой, они загорали, устраивали совместные прогулки по пляжу, готовили разнообразные блюда и просто наслаждались обществом друг друга. И похоже, с послаблением карантина ситуация не изменилась.

Дети Алессандры (фото: instagram.com/stories/alessandraambrosio)

Несколько часов назад Алессандра показала, как они с Аней Луизой и Ноа отметили окончание учебного года. Счастливая мамочка опубликовала несколько видео, где ее дети едят праздничные тортики. Сама Амбросио украсила их торжественными стикерами. Выглядят сын и дочь супермодели довольными и счастливыми. Еще бы – впереди долгожданное лето!

Напомним, детей модель родила от предыдущих отношений – с бизнесменом Джейми Мазуром. Аня Луиза, которая ведет свой блог, часто показывает фото с отцом. Впрочем, и нового возлюбленного мамы – итальянского бизнесмена Николо Одди – там хватает. Дети отлично ладят с бойфрендом Алессандры.

Аня Луиза с отцом (фото: instagram.com/anjalouise.a.m)

Сама Алессандра, видимо, также не забывает о жарком сезоне и необходимости следить за собой. Чтобы и дальше блистать своей совершенной формой в соблазнительных купальниках, она регулярно устраивает себе тренировки. В этот раз жаркая бразильская красотка сделала выбор в пользу йоги. Она показала, как занимается дома. Для практики девушка выбрала серый топ и черные легинсы. «Забота о себе», – подписала Алессандра ролик, где делает асаны в комфортной домашней обстановке.

Модель любит йогу (фото: instagram.com/stories/alessandraambrosio)

К слову, многие модели на карантине стали заниматься даже больше обычного. К примеру, Изабель Гулар за период карантина сделала массу роликов, которые стали «вирусными». Модель любит показывать, как работает над своим телом, и вдохновлят других на то же самое.