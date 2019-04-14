ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Идеальная девушка": Дорофеева покорила трендовым образом в стиле спорт-шик

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2019 - 09:47
"Идеальная девушка": Дорофеева покорила трендовым образом в стиле спорт-шик
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица повеселила эмоциональной мимикой

Популярная певица Надя Дорофеева признается, что с ее фигурой можно легко одеваться в любом стиле, и часто ее наряд зависит от настроения. В повседневной жизни артистку можно увидеть в комфортной, свободной одежде оверсайз, а предпочтение она часто отдает корейским брендам, но в ее гардеробе немало вещей украинских дизайнеров и всемирно известных марок. Так, Надя показала снимок, на котором запечатлена в стиле спорт-шик.

Певица расслабленно сидит на стуле в трендовых объемных светлых джинсах, черном свитшоте и массивных кроссовках.  В руках у нее стаканчик с кофе, а живая, эмоциональная мимика выдает увлеченность беседой с тем, кто находиться по ту сторону объектива.

"Давайте поговорим", - подписала фото на английском язык артистка.

&quot;Идеальная девушка&quot;: Дорофеева покорила трендовым образом в стиле спорт-шик

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники детально изучили образ певицы и завалили ее комплиментами. Многие предположили, что в стакане у Нади ее любимый напиток – латте.

"Как всегда на стиле!", "Ты просто Додо звезда", "Круто!", "Очень красиво", "Эта цепь на джинсах смотрится просто слишком круто! Оригинальный и интересный акцент в образе, стоит взять на заметку!", "Вау, какая красивая!", "Нереально круто!", "Шикарна, как всегда", "Идеальная девушка", "Самая красивая в этом мире!" - писали фолловеры.

В сториз Надя не удержалась и показала свой повседневный образ. На девушке – серый укороченный свитшот, джинсы оверсайз и белая куртка. В подписи певица сообщила, что собралась на работу, а позже показала короткой ролик из гримерки в сценическом наряде.

&quot;Идеальная девушка&quot;: Дорофеева покорила трендовым образом в стиле спорт-шик

&quot;Идеальная девушка&quot;: Дорофеева покорила трендовым образом в стиле спорт-шик

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева в роли диджея зажгла на секретной вечеринке в одном из киевских заведений в оригинальном наряде.

К слову, Надя Дрофеева в леопардовом образе призналась в своих табу.

Кстати, муж Нади Дорофеевой, ведущий и блогер Владимир Дантес посвятил ей оригинальное стихотворение.

Черная пантера: Надя Дорофеева заворожила образом в total black Девушка-цветок: Надя Дорофеева очаровала весенним образом в красивом платье
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Надя Дорофеева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь