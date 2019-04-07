"Дружина повернулася вірна": Дантес присвятив Дорофєєвій оригінальні вірші

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ведучий відправився гуляти з дружиною по Києву

Український телеведучий і блогер Володимир Дантес зізнається, що звик до роз'їздів своєї дружини, популярної співачки та учасниці дуету "Время і Стекло" Наді Дорофеєвої. Його зовсім не непокоять ревнощі, адже в їх парі панує любов і довіру, правда, часто йому не вистачає коханої жінки поруч, адже він вважає її не просто дружиною, а своїм близьким другом. Так, повернення Наді після гастролей Вова вирішив відзначити прогулянкою по весняному Києву і оригінальним віршем. Поезію власного написання він опублікував на сторінці в Instagram.

Дантес назвав погоду на вулиці "гуляща", але свою дружину охарактеризував, як вірну, а далі назвав себе "всемогутнім". Кумедні рядки явно сподобалися його передплатникам.

"Погода гуляща,

Дружина повернулася вірна.

Сказав: "Всемогутній я",

Чекаємо, хто засміється першим", - написав Вова.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Коментатори похвалили його поетичний талант і почуття гумору, а деякі з них навіть відзначили, що бачили Володимира і Надю в центрі Києві під час їх променада.

"Вова, віршики ти просто пишеш круто!", "Вовка супер! З тебе поет просто шик!", "Цитата великого мене?", "Стильний і красивий", "Як завжди на стилі", "Зустріли вас на Возвиженці, поруч з Любимчиком. Чоловік заборонив вас турбувати проханням зробити селфі", - писали фоловерів.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

У свою чергу, в історіях фотоблога Надя показала спільний знімок з чоловіком, зроблений в її концепт-сторі SoDoDo.

Раніше Надя Дрофеева підкорила образом в стильному чорному комбінезоні.

До речі, Надя Дорофєєва показала весняний образ у тренчі від українського бренду одягу.