Романтичний флешмоб: Джамала, Осадча, Єфросиніна та інші поділилися рідкісними фото з коханими

Колаж: LITE

Буквальної кожен зазначив, що Любов - це прекрасне почуття, і його потрібно берегти

День святого Валентина — привід для багатьох селебрітіс поділитися зі своїми шанувальниками яскравими моментами з особистого життя. Не складно здогадатися, що 14 лютого українські зірки поквапилися опублікувати на своїх соцсторінках романтичні, а часом і "гарячі" фото з коханими.

LITE зібрав цілий "любовний фотоальбом" зі знімків українських знаменитостей. Пропонуємо уважніше розглянути яскраві фото і переконатися, що найголовніше почуття у нашому житті — Любов!

Джамала і Сеїт-Бекір

Джамала показала знімок, зроблений ще під час романтичної подорожі у Рим після весілля з Сеїт-Бекіром Сулеймановим у квітні 2017 року. Нагадаємо, що в березні 2018 у пари народився малюк Емір-Рахман. Співачка зазначила, що не вважає 14 лютого святом, але їй приємно, що є день, коли всі зізнаються один одному в коханні (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Ведуча Лілія Ребрик і танцюрист Андрій Дикий познайомилися під час участі в шоу Танці з зірками. Вже в грудні 2011 пара розписалася. І сьогодні виховує двох прекрсных діток: Діану і Полінку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Одна з найміцніших пар. Маша і Тимур виховують доньку Нану і сина Олександра. "Зізнатися в любові" Єфросиніна вирішила яскраво — опублікувавши "гаряче" фото (instagram.com/mashaefrosinina)

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Осадча та Горбунов — одна з найромантичніших і обговорюваних пар українського шоу-бізнесу. Тривалий час ведучі приховували свій роман, поки в 2017 році не розписалися. У лютому 2017 у пари народився первісток — синочок Іван, з яким Юрій нещодавно прогулявся по Києву (фото: instagram.com/kosadcha)

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

В честь 14 лютого актриса опублікувала рідкісне спільно фото зі своїм чоловіком. Сумська розповіла, що їх любов розпочалася ще у 1991 році, коли в День всіх закоханих перед репетицією вона знайшла на столі записку з шоколадним серцем "Приходь завтра до мене, я з'їм тебе, як цей шоколад"... І закрутилося (фото: instagram.com/olgasumska)

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

"Люди, кохайте один одного", — зробила підпис під зворушливим знімком Брежнєва. Зазначимо, що Віра таємно вийшла заміж за Меладзе в 2015 році. Весілля пройшло в Італії (фото: instagram.com/ververa)

Олександр і Ліза Скічко

"Любов - це щастя, і я бажаю кожному знайти своє щастя!" — підписав інтригуюче фото з коханою ведучий Олександр Скічко. Знімок був зроблений в аеропорту "Бориспіль". Ведучий зазначив, що навіть його кохана не знає, куди вони летять — це сюрприз (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Нагадаємо, раніше Tayanna, Віра Кекелія і Марта Адамчук згадали про найромантичніші моменти в житті.

Також Тодоренко розповіла про романтичне побачення з Топаловим.