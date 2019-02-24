Нестаріюча Ольга Сумська підкорила романтичним образом у зйомці для глянцю

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса захопила квітучим зовнішнім виглядом в новій фотосесії

Знаменита 52-річна українська актриса Ольга Сумська вкотре підкорила користувачів мережі своєю нев'янучої і квітучою зовнішністю. Артистка, яка раніше показала свого чоловіка без одягу, взяла участь у фотосесії для журналу L'Officiel і поділилася кількома кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість позувала перед камерою в ніжному романтичному образі - жовтій спідниці середньої довжини, білій блузці з вирізами на плечах і білих півчобітках. Розпущене волосся Сумської красиво розсипалися по плечах.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Романтичний образ для видання @lofficielukraine", - підписала Ольга публікацію.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальникам дуже сподобався подібний наряд і образ актриси і вони засипали її компліментами в коментарях.

"Вішукана",

"Шикарна!!!";

"Оля, ви супер))) Виглядаєте на всі 100%. Дуже ніжна і тендітна";

"Ніжна квіточка";

"Завжди гарна та сучасна. Супер так тримати";

"Яка красива!";

"Чарівна українка - Роксолана";

"Казкова фея!";

"Неймовірна жінка, завжди дуже гарна!!!";

"Яка фігурка!" - пишуть передплатники Сумської.

Нагадаємо, Ольга Сумська взяла участь в незвичайному "зоряному флешмобі" на день всіх закоханих. При цьому актриса поділилася унікальними фото з коханим, зробленими ще в 1991 році.

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