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Нестаріюча Ольга Сумська підкорила романтичним образом у зйомці для глянцю

Lite » Мода 24.02.2019 - 14:55
Нестаріюча Ольга Сумська підкорила романтичним образом у зйомці для глянцю
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса захопила квітучим зовнішнім виглядом в новій фотосесії

Знаменита 52-річна українська актриса Ольга Сумська вкотре підкорила користувачів мережі своєю нев'янучої і квітучою зовнішністю. Артистка, яка раніше показала свого чоловіка без одягу, взяла участь у фотосесії для журналу L'Officiel і поділилася кількома кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість позувала перед камерою в ніжному романтичному образі - жовтій спідниці середньої довжини, білій блузці з вирізами на плечах і білих півчобітках. Розпущене волосся Сумської красиво розсипалися по плечах.

Нестаріюча Ольга Сумська підкорила романтичним образом у зйомці для глянцю

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Романтичний образ для видання @lofficielukraine", - підписала Ольга публікацію.

Нестаріюча Ольга Сумська підкорила романтичним образом у зйомці для глянцю

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальникам дуже сподобався подібний наряд і образ актриси і вони засипали її компліментами в коментарях.

  • "Вішукана",
  • "Шикарна!!!";
  • "Оля, ви супер))) Виглядаєте на всі 100%. Дуже ніжна і тендітна";
  • "Ніжна квіточка";
  • "Завжди гарна та сучасна. Супер так тримати";
  • "Яка красива!";
  • "Чарівна українка - Роксолана";
  • "Казкова фея!";
  • "Неймовірна жінка, завжди дуже гарна!!!";
  • "Яка фігурка!" - пишуть передплатники Сумської.

Нагадаємо, Ольга Сумська взяла участь в незвичайному "зоряному флешмобі" на день всіх закоханих. При цьому актриса поділилася унікальними фото з коханим, зробленими ще в 1991 році.

Також ми писали, що Ольга Сумська зачарувала образом у сукні-вишиванці.

 

 

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