Идеал женской красоты: Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке

Сумская поздравила всех с днем театра
Ольга Сумская не зря считается одной из самых красивых женщин Украины. Именита актриса в свои 52 года выглядит просто шикарно и невероятно молодо. Кроме того, у Народной артистки Украины роскошная спортивная фигура. И недавно, Сумская дала своим поклонникам еще один повод восхищаться ею.
Так, на своей instagram-страничке Сумская опубликовала новое фото, на котором позирует в восхитительном дизайнерском платье-вышиванке, которое выглядит словно золотая парча. Наряд декорирован вышивкой-гладью в виде массивных полевых цветов. На ножках – золотые туфли-лодочки в тон платью. А на шее – массивные бусы.
Ольга Сумская в платье-вышиванке от Юлии Магдыч
В таком образе Ольга Сумская появилась на ежегодной церемонии Человек года, где встретилась с Катей Осадчей и Лилией Подкопаевой. И кстати, именно на прошедшей церемонии стало известно о второй беременности Лилии Подкопаевой, которая пришла на мероприятие со своим женихом.
Но вернемся к образу Сумской. На одном из недавних фото Ольга позирует сидя. При этом на фото видны стройные ножки актрисы. Ольга позирует в элегантной позе и поздравляет коллег с днем театра.
"З ДНЕМ ТЕАТРУ! Незнані людям задуми Творц, І неосяжність світу незбагнена. Ми є усі акторами на сцені Театру, що ім'я йому - "Життя", - подписала снимок Ольга.
Прекрасная Ольга Сумская
Ольга Сумская и Катя Осадчая
Поклонники актрисы также поспешили поздравить свою любимицу с праздником и, конечно же, оставить отзыв под ее новым образом.
Напомним, ранее нестареющая Ольга Сумская покорила романтичным образом в съемке для глянца.
Также Ольга Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе" на день всех влюбленных. При этом актриса поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году.