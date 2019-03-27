Идеал женской красоты: Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке

Ольга Сумская

Сумская поздравила всех с днем театра

Ольга Сумская не зря считается одной из самых красивых женщин Украины. Именита актриса в свои 52 года выглядит просто шикарно и невероятно молодо. Кроме того, у Народной артистки Украины роскошная спортивная фигура. И недавно, Сумская дала своим поклонникам еще один повод восхищаться ею.

Так, на своей instagram-страничке Сумская опубликовала новое фото, на котором позирует в восхитительном дизайнерском платье-вышиванке, которое выглядит словно золотая парча. Наряд декорирован вышивкой-гладью в виде массивных полевых цветов. На ножках – золотые туфли-лодочки в тон платью. А на шее – массивные бусы.

Ольга Сумская в платье-вышиванке от Юлии Магдыч

В таком образе Ольга Сумская появилась на ежегодной церемонии Человек года, где встретилась с Катей Осадчей и Лилией Подкопаевой. И кстати, именно на прошедшей церемонии стало известно о второй беременности Лилии Подкопаевой, которая пришла на мероприятие со своим женихом.

Но вернемся к образу Сумской. На одном из недавних фото Ольга позирует сидя. При этом на фото видны стройные ножки актрисы. Ольга позирует в элегантной позе и поздравляет коллег с днем театра.

"З ДНЕМ ТЕАТРУ! Незнані людям задуми Творц, І неосяжність світу незбагнена. Ми є усі акторами на сцені Театру, що ім'я йому - "Життя", - подписала снимок Ольга.

Прекрасная Ольга Сумская

Ольга Сумская и Катя Осадчая

Поклонники актрисы также поспешили поздравить свою любимицу с праздником и, конечно же, оставить отзыв под ее новым образом.

Зі святом, наша незрівняна красуня! Дякуємо за талант та відданість професії! Браво!

Как всегда, восхитительна!

С Днем театра, замечательнaя Ольга!

Красавица!

Ви наша гордість, з святом вас!

Прекрасна, чарiвна, мальовнича.

Идеал женской красоты!

Яка ж Ви гарна!

Оля, вы очаровашка! Пусть у Вас все будит только отлично!

Какая женщина....

Вы потрясающая женщина. Пусть хранит Вас Бог.

До чего же Вы женственны и прекрасны!

Напомним, ранее нестареющая Ольга Сумская покорила романтичным образом в съемке для глянца.

Также Ольга Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе" на день всех влюбленных. При этом актриса поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году.