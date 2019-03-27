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Идеал женской красоты: Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2019 - 15:56
Идеал женской красоты: Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке
Ольга Сумская

Сумская поздравила всех с днем театра

Ольга Сумская не зря считается одной из самых красивых женщин Украины. Именита актриса в свои 52 года выглядит просто шикарно и невероятно молодо. Кроме того, у Народной артистки Украины роскошная спортивная фигура. И недавно, Сумская дала своим поклонникам еще один повод восхищаться ею.

Так, на своей instagram-страничке Сумская опубликовала новое фото, на котором позирует в восхитительном дизайнерском платье-вышиванке, которое выглядит словно золотая парча. Наряд декорирован вышивкой-гладью в виде массивных полевых цветов. На ножках – золотые туфли-лодочки в тон платью. А на шее – массивные бусы.

Ольга Сумская

Идеал женской красоты: Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке

Ольга Сумская в платье-вышиванке от Юлии Магдыч

В таком образе Ольга Сумская появилась на ежегодной церемонии Человек года, где встретилась с Катей Осадчей и Лилией Подкопаевой. И кстати, именно на прошедшей церемонии стало известно о второй беременности Лилии Подкопаевой, которая пришла на мероприятие со своим женихом.

Но вернемся к образу Сумской. На одном из недавних фото Ольга позирует сидя. При этом на фото видны стройные ножки актрисы. Ольга позирует в элегантной позе и поздравляет коллег с днем театра.

"З ДНЕМ ТЕАТРУ! Незнані людям задуми Творц, І неосяжність світу незбагнена. Ми є усі акторами на сцені Театру, що ім'я йому - "Життя", - подписала снимок Ольга.

Ольга Сумская

Прекрасная Ольга Сумская 

Ольга Сумская и Катя Осадчая

Ольга Сумская и Катя Осадчая 

Поклонники актрисы также поспешили поздравить свою любимицу с праздником и, конечно же, оставить отзыв под ее новым образом.

  • Зі святом, наша незрівняна красуня! Дякуємо за талант та відданість професії! Браво!
  • Как всегда, восхитительна!
  • С Днем театра, замечательнaя Ольга!
  • Красавица!
  • Ви наша гордість, з святом вас!
  • Прекрасна, чарiвна, мальовнича.
  • Идеал женской красоты!
  • Яка ж Ви гарна!
  • Оля, вы очаровашка! Пусть у Вас все будит только отлично!
  • Какая женщина....
  • Вы потрясающая женщина. Пусть хранит Вас Бог.
  • До чего же Вы женственны и прекрасны!

Напомним, ранее нестареющая Ольга Сумская покорила романтичным образом в съемке для глянца.

Также Ольга Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе"  на день всех влюбленных. При этом актриса поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году.

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