Ідеал жіночої краси: Джамала захопила стильним виходом у світ

Днями в Києві відбулася урочиста церемонія вручення премії Best Fashion Awards 2019, яку відвідали безліч зірок і публічних особистостей. Багато хто з запрошених знаменитостей в цей вечір піднялися на сцену, щоб вручити нагороди - в їх числі і співачка Джамала. Артистка, яка нещодавно розкрила секрети своєї стрункої фігури, вибрала для виходу в світ елегантний і лаконічний образ.

Знімками з заходу співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Переможниця "Євробачення 2016" з'явилася в чорному облягаючому комбінезоні з брюками-кльош і білому пончо зверху. Автором ефектного образу стала дизайнер Elena Reva. Джамала доповнила лук сріблястими босоніжками на підборах, красивим укладанням і нюдовим макіяжем.

"Так приємно було, вже в котре, вручати премію Best Fashion Awards! Не люблю нагружати довгими промовами, але хочеться сказати ще і тут, може хто не знає.

BFA — це єдина українська премія, яка відмічає нагородами українських дизайнерів і їх муз. Тим самим прикрашає нашу країну, наших чоловіків та жінок в прямому сенсі цього слова! Я вчора не могла відвести погляд від образів і краси всіх, хто прийшов на церемонію! А це все вони, наші чудові і улюблені українські дизайнери! Дякуємо, що ви є! Ваше "Натхнення" Джа", - поділилася співачка емоціями та враженнями.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, вона також опублікувала спільне фото за столиком з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніною.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники артистки не змогли пройти повз і поспішили залишити свої захоплені відгуки.

Дуже гарна

Прекрасна і надихаюча

Клас

красуня

Ось він ідеал жіночої краси. Успіхів вам безмежних

Фантастична

дуже гарна

як завжди - неймовірна

Джа! Ви суппер!

Який кейп

Ви і правда натхнення

А я от давно кажу, що ти наше натхнення!!

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином. Щасливе сімейство з задоволенням позували на атмосферних осінніх кадрах.