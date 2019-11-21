Идеал женской красоты: Джамала восхитила стильным выходом в свет

На днях в Киеве состоялась торжественная церемония вручения премии Best Fashion Awards 2019, которую посетили множество звезд и публичных личностей. Многие из приглашенных знаменитостей в этот вечер поднялись на сцену, чтобы вручить награды - в их числе и певица Джамала. Артистка, которая недавно раскрыла секреты своей стройной фигуры, выбрала для выхода в свет элегантный и лаконичный образ.

Снимками с мероприятия исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. Победительница "Евровидения 2016" появилась в черном облегающем комбинезоне с брюками клеш и белом пончо сверху. Автором эффектного образа стала дизайнер Elena Reva. Джамала дополнила лук серебристыми босоножками на каблуке, красивой укладкой и нюдовым макияжем.

"Так приємно було, вже в котре, вручати премію Best Fashion Awards! Не люблю нагружати довгими промовами, але хочеться сказати ще і тут, може хто не знає.

BFA — це єдина українська премія, яка відмічає нагородами українських дизайнерів і їх муз. Тим самим прикрашає нашу країну, наших чоловіків та жінок в прямому сенсі цього слова! Я вчора не могла відвести погляд від образів і краси всіх, хто прийшов на церемонію! А це все вони, наші чудові і улюблені українські дизайнери! Дякуємо, що ви є! Ваше "Натхнення" Джа", - поделилась певица эмоциями и впечатлениями.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

К слову, она также опубликовала совместное фото за столиком с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники артистки не смогли пройти мимо и поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

Дуже гарна

Прекрасная и вдохновляющая

Класс

красуня

Вот он идеал женской красоты. Успехов вам безграничных

Фантастична

дуже гарна

как всегда - невероятная

Джа! Вы суппер!

Який кейп

Вы и правда вдохновение

А я вот давно говорю, что ты наше натхнення!!

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала растрогала сеть нежными фото с мужем и сыном. Счастливое семейство с удовольствием позировали на атмосферных осенних кадрах.