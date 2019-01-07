"Худа до жаху": Полякова налякала кадрами з Майамі

Поки вся країна святкує хэйтеры не розслабляються, вони активно стежать за акаунтами зірок і вишукують недоліки на фото
Оля Полякова, відома співачка і суддя шоу Ліга сміху, проводить зимові канікули в сонячній Флориді. Співачка ніжиться на на теплому пісочку і регулярно нагадує про себе шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.
Фото: Оля Полякова вибрала трендовий в цьому сезоні купальник (instagram.com/polyakovamusic)
На цей раз співачка постала в образі рятівника Малібу — гаряча блондинка в цільному купальнику по моді 90-х років.
Фото: Підписники стали вишукувати недоліки в ідеальній фігурі артистки (instagram.com/polyakovamusic)
Але і до яскравих, позитивних фото хейтеры Олі змогли причепитися. На цей раз, виконавиця здалася їм занадто стрункою.
Скріншот: Коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)
"Худа до жаху";
"Майамі прекрасний! І досить теплий океан";
"Я тепер незнаю куди дивитися";
"Жахлива зачіска";
"Оля крута. №1, тільки худоба не до лиця", - прокоментували вони образ Олі Полякової.
На справді співачка виглядає чудово, і це не дивлячись на недавні чутки, що Полякова то вагітна, чи то просто наїла животик. До речі, дісталося на горіхи і місцю відпочинку зірки — деякі з підписників вирішили, що пляж не достатньо гарний, і зовсім не схожий на відомий американський курорт.
Скріншот: Коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)
"Не Маямі, а максимум Коблево!";
"Це Маямі? А схоже на звичайну Болгарію", - написали вони.
До речі, перші фото з відпочинку Олі Полякової, якими вона поділялася в соцмережах викликали масу захоплення і позитивних відгуків. Шанувальники відзначили, що виконавиця улюблених хітів схожа на балерину.
А ще Оля Полякова похвалилася музичними здібностями дочок. Старша дівчинка чудово виконала класичної твір на фортепіано, чим захопила шанувальників зірки.
Суперблондинка Оля Полякова (відео РБК-Україна)