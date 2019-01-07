ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Худа до жаху": Полякова налякала кадрами з Майамі

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.01.2019 - 09:15
"Худа до жаху": Полякова налякала кадрами з Майамі
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Поки вся країна святкує хэйтеры не розслабляються, вони активно стежать за акаунтами зірок і вишукують недоліки на фото

Оля Полякова, відома співачка і суддя шоу Ліга сміху, проводить зимові канікули в сонячній Флориді. Співачка ніжиться на на теплому пісочку і регулярно нагадує про себе шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

&quot;Худа до жаху&quot;: Полякова налякала кадрами з Майамі

Фото: Оля Полякова вибрала трендовий в цьому сезоні купальник (instagram.com/polyakovamusic)

На цей раз співачка постала в образі рятівника Малібу — гаряча блондинка в цільному купальнику по моді 90-х років.

&quot;Худа до жаху&quot;: Полякова налякала кадрами з Майамі

Фото: Підписники стали вишукувати недоліки в ідеальній фігурі артистки (instagram.com/polyakovamusic)

Але і до яскравих, позитивних фото хейтеры Олі змогли причепитися. На цей раз, виконавиця здалася їм занадто стрункою.

&quot;Худа до жаху&quot;: Полякова налякала кадрами з Майамі

&quot;Худа до жаху&quot;: Полякова налякала кадрами з Майамі

Скріншот: Коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

"Худа до жаху";

"Майамі прекрасний! І досить теплий океан";

"Я тепер незнаю куди дивитися";

"Жахлива зачіска";

"Оля крута. №1, тільки худоба не до лиця", - прокоментували вони образ Олі Полякової.

На справді співачка виглядає чудово, і це не дивлячись на недавні чутки, що Полякова то вагітна, чи то просто наїла животик. До речі, дісталося на горіхи і місцю відпочинку зірки — деякі з підписників вирішили, що пляж не достатньо гарний, і зовсім не схожий на відомий американський курорт.

&quot;Худа до жаху&quot;: Полякова налякала кадрами з Майамі

&quot;Худа до жаху&quot;: Полякова налякала кадрами з Майамі

Скріншот: Коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

 

"Не Маямі, а максимум Коблево!";

"Це Маямі? А схоже на звичайну Болгарію", - написали вони.

До речі, перші фото з відпочинку Олі Полякової, якими вона поділялася в соцмережах викликали масу захоплення і позитивних відгуків. Шанувальники відзначили, що виконавиця улюблених хітів схожа на балерину.

А ще Оля Полякова похвалилася музичними здібностями дочок. Старша дівчинка чудово виконала класичної твір на фортепіано, чим захопила шанувальників зірки.

Суперблондинка Оля Полякова (відео РБК-Україна)

"Юра, ви як тюлень": Горбунов підірвав мережу пляжним фото "До винаходу фотошопу": Полякова показала, як виглядала в 16 років
Новини України отдыхОля Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся