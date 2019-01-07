"Худа до жаху": Полякова налякала кадрами з Майамі

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Поки вся країна святкує хэйтеры не розслабляються, вони активно стежать за акаунтами зірок і вишукують недоліки на фото

Оля Полякова, відома співачка і суддя шоу Ліга сміху, проводить зимові канікули в сонячній Флориді. Співачка ніжиться на на теплому пісочку і регулярно нагадує про себе шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Оля Полякова вибрала трендовий в цьому сезоні купальник (instagram.com/polyakovamusic)

На цей раз співачка постала в образі рятівника Малібу — гаряча блондинка в цільному купальнику по моді 90-х років.

Фото: Підписники стали вишукувати недоліки в ідеальній фігурі артистки (instagram.com/polyakovamusic)

Але і до яскравих, позитивних фото хейтеры Олі змогли причепитися. На цей раз, виконавиця здалася їм занадто стрункою.

Скріншот: Коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

"Худа до жаху";

"Майамі прекрасний! І досить теплий океан";

"Я тепер незнаю куди дивитися";

"Жахлива зачіска";

"Оля крута. №1, тільки худоба не до лиця", - прокоментували вони образ Олі Полякової.

На справді співачка виглядає чудово, і це не дивлячись на недавні чутки, що Полякова то вагітна, чи то просто наїла животик. До речі, дісталося на горіхи і місцю відпочинку зірки — деякі з підписників вирішили, що пляж не достатньо гарний, і зовсім не схожий на відомий американський курорт.

Скріншот: Коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

"Не Маямі, а максимум Коблево!";

"Це Маямі? А схоже на звичайну Болгарію", - написали вони.

До речі, перші фото з відпочинку Олі Полякової, якими вона поділялася в соцмережах викликали масу захоплення і позитивних відгуків. Шанувальники відзначили, що виконавиця улюблених хітів схожа на балерину.

А ще Оля Полякова похвалилася музичними здібностями дочок. Старша дівчинка чудово виконала класичної твір на фортепіано, чим захопила шанувальників зірки.

Суперблондинка Оля Полякова (відео РБК-Україна)