"Хочу побачити фільм з вами": Лобода вразила новим талантом під час прогулянки в Римі (відео)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода також стильний образ показала

Світлана Лобода щосили насолоджується яскравим відпочинком в Римі, куди співачка прибула на днях. При цьому в італійському місті Лобода проводить більше, ніж насичені дні. Виконавиця ходить по магазинах, тусовках, звичайно ж, на екскурсії. Приміряє нові образи. Більше того, під час однієї з прогулянок по Риму Лобода також продекламувала вірш!

Так, на своїй nstagram-сторінці Світалана опублікувала нове відео, на якому і показала фрагмент такої прогулянки. Лобода спускається вниз по широких сходах на площі. При цьому співачка підібрала дуже комфортний і стильний повсякденний образ. На Лободі - ультракороткі шорти синього деніму, краї яких декоровані бахромою. Образ доповнює вільна блуза з анімалістичним принтом. На ногах - білі зручні кросівки. З аксесуарів - солом'яний капелюшок, а також чорна сумочка на ремінці, яку Лобода недбало перекидає з боку в бік.

При цьому співачці прогулянка по Риму навіяла поетичний настрій. Лобода по ходу декламує вірш Михайла Лермонтова - "Хмари".

“ROME. Назва цього вірша ....?" - грайливо підписала відео Лобода, пропонуючи шанувальникам самим вгадати твір.

Відео: instagram.com/lobodaofficial

Крім того, співачка також похвалилася дорогою покупкою. Так, Лобода зробила собі подарунок і купила сумочку від всесвітньо відомого французького бернда Yves Saint Laurent.

"Люблю тебе Рим", - прокоментувала відео Світлана.

Скріншоти: instagram.com/lobodaofficial

Шанувальники виконавиці також поспішили засипати її нове відео коментарями:

"Вірш "Хмари" я його пам'ятаю досі, яка у вас гарна інтонація - просто залипла"

“Ну талановита людина, талановита в усьому! І пісню нам заспівати і станцювати, і топово вірші читати"

"Мене вразило ваше знання віршів класика, а ще більше, як ви її прочитали"

"А з вас непогана актриса, красиво))"

"Хочу побачити фільм з вами"

“Лермонтов, Хмари! Просто супер мега клас!!! Приємно, що Лобода всебічне розвинена і красива))) не просто обкладинка"

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, раніше Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.

Також до цього Лобода в короткій сукні від BALMAIN захопила нескінченними ногами.