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"Серденько тьохнуло від милоти": Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.08.2019 - 13:58
"Серденько тьохнуло від милоти": Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок
Лобода з донькою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Прихильники Лободи відзначили, що це дуже мило!

Світлана Лобода все частіше і частіше балує шанувальників зворушливими, а часом і просто кумедними моментами з донькою Євою. Відзначимо, що на даний момент 8-літня Єва відпочиває на літніх канікулах. Тому із задоволенням всюди супроводжує свою зоряну маму. Дівчинка їздить зі Світланою по її концертам, виступаючи в ролі самого відданого фаната. Разом вони проводять відпочинок і просто дуріють.

Так, на своїй instagram-сторінці Лобода опублікувала веселе відео з дочкою, на якому застосувала популярні в цій мережі маски-фільтри. А саме - маски зайчиків. Однак цікаво, що при цьому мама з донькою... нявкають. І до речі, дуже символічно, що саме сьогодні, 8 серпня відзначають Міжнародний день котів! До речі, раніше українські зірки на честь свята розповіли цікаві історії, пов'язані з їх пухнастими улюбленцями.

Судячи з фону, Лобода з донькою знаходяться в якомусь багатолюдному шумному місці. І вирішили трохи побавитися.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Відео: instagram.com/lobodaofficial

Шанувальники Світлани поспішили прокоментувати її нове відео з донькою. Звичайно ж, багато відзначили, що "зайчики не нявкають":

  • "А що, зайчики почали нявкати?"
  • "Нявкають зайчики"
  • "Рівень мімімі зашкалює"
  • "Які шладкіє"
  • "Бозі, які зайчики"
  • "Серденько тьохнуло від милоти"
  • "Милі нявкають зайчики"
  • “Ось такого я точно ще не бачив ні в кого!

&quot;Серденько тьохнуло від милоти&quot;: Лобода з донькою потішили &quot;перевтіленням&quot; в кішечок

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial

До речі, а ось у розділі сторіз на своїй сторінці Лобода також опублікувала декілька фото з відпочинку. Артистка не вказує, де саме відпочиває або відпочивала. Зате на одному фото бачимо маму Світлани - Наталю. Жінка позує в купальнику. Не можна не відзначити, що жінка виглядає дуже добре!

&quot;Серденько тьохнуло від милоти&quot;: Лобода з донькою потішили &quot;перевтіленням&quot; в кішечок

Наталія Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

&quot;Серденько тьохнуло від милоти&quot;: Лобода з донькою потішили &quot;перевтіленням&quot; в кішечок

Світлана Лобода на відпочинку (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Лобода в купальнику і шкірянці вбила розкішними формами. Співачка влаштувала гарячу фотосесію на березі.

Також до цього Лобода в короткій сукні від BALMAIN захопила нескінченними ногами.

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