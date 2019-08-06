Епатаж і елегантність: Лобода в купальнику і шкірянці ошелешила розкішними формами

Співачка влаштувала гарячу фотосесію на березі
Світлана Лобода намагається в перервах між щильним гастролним графіком відпочити і розслабитися, адже відпустка у зірки поки не намічається. Нещодавно вона виступала в Іспанії, де вирішила розслабитися вдень на пляжі, адже вночі давала концерт. Навіть під час прогулянки по морю на яхті артистка вирішила не забувати про роботу – її палкі імпровізовані танці в купальнику виявилися репетицією перед виступом! Не забуває Світлана і про пляжних фотосетах, які дають можливість продемонструвати її тендітну фігуру і розкішні форми у всій красі.
На новому фотосеті в Instagram зірка з'явилася відразу в кількох ефектних образах, змінивши лише купальники. Шанувальники змогли оцінити в деталях стрункі форми своей улюблениці – пишні груди, тонку талію й довгі ноги.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Співачка опублікувала чорно-білі фото упереміш з кольоровими кадрами. На одному зі знімків вона позувала біля моря в купальнику з принтом анімалье і зухвалій шкірянці. Схоже, погода на узбережжі була легковажною. Бриз трохи "поправив" зачіску зірки, зробивши образ більш природним і живим.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Підпис до фото Світлана вирішила не залишати, але опублікувала лише смайл у вигляді розбитого серця. Можливо, це пов'язано з втратою співачкою її подруги, за якою вона сумує.
Скріншот коментарів
Раніше донька Світлани Лободи, Євангеліна потішила шанувальників мами милим повітряним поцілунком.
Нагадаємо, що Лобода в короткій сукні від BALMAIN захопила нескінченними ногами.