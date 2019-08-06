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Епатаж і елегантність: Лобода в купальнику і шкірянці ошелешила розкішними формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.08.2019 - 10:56
Епатаж і елегантність: Лобода в купальнику і шкірянці ошелешила розкішними формами
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка влаштувала гарячу фотосесію на березі

Світлана Лобода намагається в перервах між щильним гастролним графіком відпочити і розслабитися, адже відпустка у зірки поки не намічається. Нещодавно вона виступала в Іспанії, де вирішила розслабитися вдень на пляжі, адже вночі давала концерт. Навіть під час прогулянки по морю на яхті артистка вирішила не забувати про роботу – її палкі імпровізовані танці в купальнику виявилися репетицією перед виступом! Не забуває Світлана і про пляжних фотосетах, які дають можливість продемонструвати її тендітну фігуру і розкішні форми у всій красі.

На новому фотосеті в Instagram зірка з'явилася відразу в кількох ефектних образах, змінивши лише купальники. Шанувальники змогли оцінити в деталях стрункі форми своей улюблениці – пишні груди, тонку талію й довгі ноги.

Епатаж і елегантність: Лобода в купальнику і шкірянці ошелешила розкішними формами

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка опублікувала чорно-білі фото упереміш з кольоровими кадрами. На одному зі знімків вона позувала біля моря в купальнику з принтом анімалье і зухвалій шкірянці. Схоже, погода на узбережжі була легковажною. Бриз трохи "поправив" зачіску зірки, зробивши образ більш природним і живим.

 

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підпис до фото Світлана вирішила не залишати, але опублікувала лише смайл у вигляді розбитого серця. Можливо, це пов'язано з втратою співачкою її подруги, за якою вона сумує.

  • Дуже красива, струнка, довгонога красуня!
  • Сексі
  • Класна
  • Як завжди прекрасна
  • Красуня! Поєднання елегантності та епатажу
  • Що ви собі дозволяєте, це зухвалість, так розкішно виглядати
  • Дуже круто!
  • Неперевершеною!
  • Вулкан!
  • Яка Ви красива
  • Світлана, ви до біса привабливі
  • Шикарна!
 

Скріншот коментарів

Раніше донька Світлани Лободи, Євангеліна потішила шанувальників мами милим повітряним поцілунком.

Нагадаємо, що Лобода в короткій сукні від BALMAIN захопила нескінченними ногами.

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Новини України Лобода
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