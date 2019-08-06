Епатаж і елегантність: Лобода в купальнику і шкірянці ошелешила розкішними формами

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка влаштувала гарячу фотосесію на березі

Світлана Лобода намагається в перервах між щильним гастролним графіком відпочити і розслабитися, адже відпустка у зірки поки не намічається. Нещодавно вона виступала в Іспанії, де вирішила розслабитися вдень на пляжі, адже вночі давала концерт. Навіть під час прогулянки по морю на яхті артистка вирішила не забувати про роботу – її палкі імпровізовані танці в купальнику виявилися репетицією перед виступом! Не забуває Світлана і про пляжних фотосетах, які дають можливість продемонструвати її тендітну фігуру і розкішні форми у всій красі.

На новому фотосеті в Instagram зірка з'явилася відразу в кількох ефектних образах, змінивши лише купальники. Шанувальники змогли оцінити в деталях стрункі форми своей улюблениці – пишні груди, тонку талію й довгі ноги.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка опублікувала чорно-білі фото упереміш з кольоровими кадрами. На одному зі знімків вона позувала біля моря в купальнику з принтом анімалье і зухвалій шкірянці. Схоже, погода на узбережжі була легковажною. Бриз трохи "поправив" зачіску зірки, зробивши образ більш природним і живим.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підпис до фото Світлана вирішила не залишати, але опублікувала лише смайл у вигляді розбитого серця. Можливо, це пов'язано з втратою співачкою її подруги, за якою вона сумує.

Дуже красива, струнка, довгонога красуня!

Сексі

Класна

Як завжди прекрасна

Красуня! Поєднання елегантності та епатажу

Що ви собі дозволяєте, це зухвалість, так розкішно виглядати

Дуже круто!

Неперевершеною!

Вулкан!

Яка Ви красива

Світлана, ви до біса привабливі

Шикарна!

Скріншот коментарів

Раніше донька Світлани Лободи, Євангеліна потішила шанувальників мами милим повітряним поцілунком.

Нагадаємо, що Лобода в короткій сукні від BALMAIN захопила нескінченними ногами.