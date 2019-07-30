Лобода в міні-сукні BALMAIN запаморочила голову "космічними" ногами

Співачка позує в улюбленій сукні від BALMAIN
Світлана Лобода продовжує завойовувати прихильників завдовжки своїх ніг. Скандальна українська співачка продемонструвала шанувальникам нове яскраве фото з чергового концерту.
Так, Лобода відвідала ювілейний концерт російського композитора Ігоря Крутого, якому 29 липня виповнилося 65 років. Трансляцію вів телеканал "МУЗ-ТВ", з червоної доріжки якого і опублікувала одне фото Лобода.
Однак перш, Світалана зробила кілька пікантних кадрів з гримерки. До речі, у компанії однієї з танцівниць своєї команди.
На фото Лобода позує сидячи на стільці. На виконавиці кутюрна сукня від французького будинку моди BALMAIN. Сіре міні-плаття повністю прикрашене паєтками. Ще одна родзинка наряду – незвичайні об'ємні рукави, які створюють ефект крил птаха. Виглядає дуже ефектно.
У гримерці Лобода позує без взуття, витягнувши довгі засмаглі ніжки з червоним педикюром.
"Ох, що буде сьогодні, дівчатка", - загадково підписала кадри Світлана.
Світлана Лобода на концерті Ігоря Крутого (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Примітна, звичайно, й інша героїня фото – танцівниця Катерина Кузьменко. Дівчина також спеціально позує в пікантній позі, демонструючи апетитні форми.
Прихильники Лободи прийшли в захват від нового фото і поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial
Також Лобода окремо опублікувала фото свого сценічного образу. Бачимо, що вона доповнила його оригінальними чорними туфлями в блискітках на високому каблуці. З аксесуарів – золоті підвіски і тонкі окуляри.
Стильна Світлана Лобода на концерті Ігоря Крутого (фото: instagram.com/lobodaofficial)
До речі, до цього Лобода вже косьвбила наповал довжиною своїх ніг в ультракоротких шортах. Тоді співачка показала, як вона готувалася до выстпулению на фестивалі "Жара" в Баку. Фестиваль завершився 28 липня.
Нагадаємо, раніше Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті. Співачка розслабляється з Євою під час морської прогулянки.