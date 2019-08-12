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"Хочу увидеть фильм с вами": Лобода поразила новым талантом во время прогулки в Риме (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 12:56
"Хочу увидеть фильм с вами": Лобода поразила новым талантом во время прогулки в Риме (видео)
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода также стильный образ показала

Светлана Лобода вовсю наслаждается ярким отдыхом в Риме, куда певица прибыла на днях. При этом в итальянском городе Лобода проводит более, чем насыщенные дни. Исполнительница ходит по магазинам, тусовкам, конечно же, на экскурсии. Примеряет новые образы. Более того, во время одной из прогулок по Риму Лобода также продекламировала стих! 

Так, на своей nstagram-страничке Светалана опубликовала новое видео, на котором и показала фрагмент такой прогулки. Лобода спускается вниз по широкой лестнице на площади. При этом певица подобрала очень комфортный и стильный повседневный образ. На Лободе - ультракороткие шорты из синего денима, края которых декорированы бахромой. Образ дополняет свободная блуза с анималистичным принтом. На ногах - белые удобные кроссовки. Из аксессуаров - соломенная шляпка, а также черная сумочка на ремешке, которую Лобода небрежно перебрасывает из стороны в сторону. 

При этом певице прогулка по Риму навеяла поэтическое настроение. Лобода по ходу декламирует стих Михаила Лермонтова - “Тучи”. 

“ROME. Название данного стихотворения ....?” - игриво подписала видео Лобода, предлагая поклонникам самим угадать произведение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: instagram.com/lobodaofficial

Кроме того, певица также похвасталась дорогой покупкой. Так, Лобода сделала себе подарок и купила сумочку от всемирно известного французского бернда Yves Saint Laurent. 

“Люблю тебя Рим”, - прокомментировала видео Светлана. 

&quot;Хочу увидеть фильм с вами&quot;: Лобода поразила новым талантом во время прогулки в Риме (видео)

Скриншоты: instagram.com/lobodaofficial 

Поклонники исполнительницы также поспешили засыпать ее новое видео комментариями: 

  • “Стихотворение “Тучи” я его помню до сих пор, какая у вас красивая интонация -  просто залипла” 
  • “Ну талантливый человек, талантлив во всем! И песню нам спеть и станцевать, и топово стихи читать” 
  • “Меня поразило ваше знание стихов классика, а еще больше, как вы ее прочли” 
  • “А из вас неплохая актриса, красиво))” 
  • “Хочу увидеть фильм с вами” 
  • “Лермонтов, Тучи! Просто супер мега класс!!! Приятно, что Лобода всестороннее развита и красива))) не просто обложка” 

&quot;Хочу увидеть фильм с вами&quot;: Лобода поразила новым талантом во время прогулки в Риме (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек. Мама с дочкой решили немного развлечься и позабавить поклонников певицы. 

Также до этого Лобода в коротком платье от BALMAIN восхитила  бесконечными ногами.

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