"Ваше — буде вашим": обраниця Холостяка 9 дала поради дівчатам

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Переможниця романтичного шоу порадила не боятися бути собою

Переможниця 9 сезону романтичного шоу Холостяк і обраниця Микити Добриніна Даша Квіткова зламала всі стереотипи про проект - адже всупереч звичаю, пара не розпалася незабаром після його закінчення. Вони все ще закохані і щасливі, живуть разом і багато подорожують. Крім того, молоді люди дуже відверті в мережі і з задоволенням показують моменти свого спільного життя. Так, нещодавно Микита поділився одкровеннями про свої недоліки, які дратують Дашу.

Дівчина теж багато спілкується з підписниками і навіть організувала з ними тур в Італію, де п'ятеро дівчат відмінно провели час. Квіткова поділилася атмосферними і яскравими фото з Риму і дала дівчатам поради про те, як вести себе з тим, хто тобі подобається.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Кохана Добриніна впевнена, що необхідно залишатися собою і не потрібно приховувати свої емоції.

"Не бійтеся демонструвати свої недоліки. Не хвилюйтеся про те, як вам потрібно виглядати або вести себе. Не бійтеся бути собою. Не ховайте ваші емоції і переживання, говоріть і робіть те, що дійсно думаєте і хочете. Смійтеся і веселіться, якщо відчуваєте себе щасливими або зліться і плачте, якщо вам сумно і страшно. Будьте насамперед живою людиною зі справжніми емоціями і почуттями. Пам'ятайте, що швидков'янучі, але живі квіти, завжди подобаються більше, ніж ідеальні, але штучні букети. Не бійтеся відлякати кого-то тим, що ви завжди чесно кажіть те, що саме зараз відчуваєте або думаєте.

Ваше завжди буде вашим. Тому ризикнемо бути собою і повірте — воно того варте", - зазначила Даша.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Фолловери дякують дівчині за мудрість і натхнення і захоплюються її красою.

Дашуняяяя!!! ТИ СУПЕР , ПРОСТО СУПЕР!!!!!

Відмінні слова, ти супер

яка у вас неймовірна усмішка

Даша, твої фото з Риму просто вогонь, всі до одного!

Як все вірно сказано! Підписуюсь під кожним словом!

Красуня

Які круті кадри

Так, особливо люди, яким ми дороги і цінують нас такими, якими ми є...

Золоті слова. Дашка,ти кльова

Даша ти дуже класна ))

Красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, щасливі Холостяк 9 Микита Добринін з обраницею Дашею Квітковою поділилися секретом гармонії у відносинах.

Раніше Микита Добринін і Дарина Квіткова оголилися на камеру і похвалилися своїми татуюваннями.