ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ваше — буде вашим": обраниця Холостяка 9 дала поради дівчатам

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.10.2019 - 16:22
"Ваше — буде вашим": обраниця Холостяка 9 дала поради дівчатам
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Переможниця романтичного шоу порадила не боятися бути собою

Переможниця 9 сезону романтичного шоу Холостяк і обраниця Микити Добриніна Даша Квіткова зламала всі стереотипи про проект - адже всупереч звичаю, пара не розпалася незабаром після його закінчення. Вони все ще закохані і щасливі, живуть разом і багато подорожують. Крім того, молоді люди дуже відверті в мережі і з задоволенням показують моменти свого спільного життя. Так, нещодавно Микита поділився одкровеннями про свої недоліки, які дратують Дашу.

Дівчина теж багато спілкується з підписниками і навіть організувала з ними тур в Італію, де п'ятеро дівчат відмінно провели час. Квіткова поділилася атмосферними і яскравими фото з Риму і дала дівчатам поради про те, як вести себе з тим, хто тобі подобається.

&quot;Ваше — буде вашим&quot;: обраниця Холостяка 9 дала поради дівчатам

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Кохана Добриніна впевнена, що необхідно залишатися собою і не потрібно приховувати свої емоції.

"Не бійтеся демонструвати свої недоліки. Не хвилюйтеся про те, як вам потрібно виглядати або вести себе. Не бійтеся бути собою. Не ховайте ваші емоції і переживання, говоріть і робіть те, що дійсно думаєте і хочете. Смійтеся і веселіться, якщо відчуваєте себе щасливими або зліться і плачте, якщо вам сумно і страшно. Будьте насамперед живою людиною зі справжніми емоціями і почуттями. Пам'ятайте, що швидков'янучі, але живі квіти, завжди подобаються більше, ніж ідеальні, але штучні букети. Не бійтеся відлякати кого-то тим, що ви завжди чесно кажіть те, що саме зараз відчуваєте або думаєте.
Ваше завжди буде вашим. Тому ризикнемо бути собою і повірте — воно того варте", - зазначила Даша.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Фолловери дякують дівчині за мудрість і натхнення і захоплюються її красою.

  • Дашуняяяя!!! ТИ СУПЕР , ПРОСТО СУПЕР!!!!!
  • Відмінні слова, ти супер
  • яка у вас неймовірна усмішка
  • Даша, твої фото з Риму просто вогонь, всі до одного!
  • Як все вірно сказано! Підписуюсь під кожним словом!
  • Красуня
  • Які круті кадри
  • Так, особливо люди, яким ми дороги і цінують нас такими, якими ми є...
  • Золоті слова. Дашка,ти кльова
  • Даша ти дуже класна ))
  • Красуня

&quot;Ваше — буде вашим&quot;: обраниця Холостяка 9 дала поради дівчатам

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, щасливі Холостяк 9 Микита Добринін з обраницею Дашею Квітковою поділилися секретом гармонії у відносинах.

Раніше Микита Добринін і Дарина Квіткова оголилися на камеру і похвалилися своїми татуюваннями.

Щасливі Холостяк 9 з обраницею поділилися секретом гармонії у відносинах У ліжку і не тільки: Холостяк 9 показав особисті фото з коханою і здивував одкровеннями
Новини України ХолостякМикита Добринін
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся